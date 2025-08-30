Beşiktaş'ta sakatlık şoku

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sol uyluk arka adalesinde ağrı hissederek ikinci yarıda oyuna devam edemeyen oyuncumuz Gabriel Paulista'nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda sahasında İsviçre ekibi Lausanne'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Siyah-Beyazlı takımda Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'ın bileti kesildi.

2020-2021 Sezonunda Siyah-Beyazlı takımda şampiyonluk yaşayan Beşiktaş'ın efsane ismi Sergen Yalçın yeniden takımın başına getirildi.