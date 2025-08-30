Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. işçileri greve çıktı

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) ile Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. arasında yürütülen 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi süreci anlaşmazlıkla sonuçlandı. Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, grev kararını duyurarak, "Üyelerimizin iradesi ve kararlılığıyla haklarımızı sonuna kadar savunacağız" dedi.

Görüşmeler sonuçsuz kaldı

24 Mart 2025'te başlayan toplu sözleşme süreci, 23 Mayıs'ta uyuşmazlık tutanağı ile resmiyet kazandı. Resmi arabulucu sürecinde de anlaşma sağlanamayınca, 2 Temmuz'da sendikaya tebliğ edilen rapor sonrası, 6356 sayılı yasa gereğince 30 Ağustos 2025'te greve gidilmesi kararlaştırıldı.

21 Ağustos'ta alınan grev kararına karşılık, işçilerin talebiyle 29 Ağustos'ta grev oylaması yapıldı. 238 işçiden 223'ü oylamaya katıldı; 186 işçi "evet" dedi, 36'sı "hayır" oyu kullandı, 1 oy geçersiz sayıldı. Böylece büyük çoğunluk grev kararını onayladı.

"İnsanca yaşam için mücadele ediyoruz"

İsa Gök, yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı karşısında insanca yaşamaya yetecek ücret, adil paylaşım ve güvenceli çalışma koşulları talebinde ısrarcı olduklarını vurguladı:

"Bu mücadele yalnızca ücret artışı için değil, emeğin karşılığının alınması ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması içindir. İşveren adil bir teklif getirirse uzlaşmaya her zaman hazırız."