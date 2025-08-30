'Yaren' leylek göç yolculuğuna başladı

Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesi ile tanınan Yaren, göç mevsiminde Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a ulaştı.

14'üncü yılında Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, göç zamanının gelmesiyle mevsimin daha sıcak geçtiği ülkelere doğru yolculuğuna başladı.

Türkiye'de gelişi ve gidişi her yıl çok sayıda doğasever tarafından takip edilen "Yaren" leylek, yuvadan ayrıldı.

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından leyleğin göç yolculuğuna çıktığını "Ve Yaren yola çıktı" notuyla paylaştı.