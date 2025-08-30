Erdoğan: 'FETÖ'nün askeri eğitim sisteminde sebep olduğu tahribat telafi edildi'
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi: Adaletsiz bir karar
'Hayalet mutfaklarla ilgili çalışma yapıyoruz'
İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı
YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Denizli'de dün çıkan orman yangını sürüyor
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e şarkılı gönderme
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç Suriyeli geri dönüş yaptı?
Borsa'da yeni kural: Devre kesici artık tek aşamalı olacak
Bir ilde 20 bin dosya: Gençler banka hesabı dolandırıcılarının tuzağında!
'Bakan Güler beraberindeki generalle masa taşıdı' iddialarına açıklama
İstismarı itiraf ettiler serbest kaldılar! Bakanlık karara itiraz etti
TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
Bakan Fidan: İsrail uçaklarının hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 27 bin lirayı aştı!
Bakan Tekin: 200 milyon adet ders kitabı sıralarda hazır olacak
Erdoğan: 'FETÖ'nün askeri eğitim sisteminde sebep olduğu tahribat telafi edildi'

MSÜ Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün askeri eğitim sisteminde sebep olduğu tahribatı telafi ettiklerinin altını çizip, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güçlenen yapısına değindi. Erdoğan ayrıca, TEKNOFEST Mavi Vatan'da Türkiye'nin denizlerdeki gücünün yakından görüldüğünü ve önümüzdeki dönemde yeni teslimatların olacağına işaret etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2025 18:19, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2025 18:21
Erdoğan: 'FETÖ'nün askeri eğitim sisteminde sebep olduğu tahribat telafi edildi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugün 9 sene öncesine göre daha güçlü olduğunun altını çizen Erdoğan, ordunun personel, eğitim, donanım ve teknolojik kabiliyetler noktasında desteklenmeye devam edileceğini kaydetti.

"Türk Silahlı Kuvvetleri 9 sene öncesine göre daha güçlü"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

* 30 Ağustos'ta milletimiz, zillet ve zulmete rıza göstermeyeceğini, esarete boyun eğmeyeceğini bir kez daha ispatlamış, bu hakikati dünyaya ilan etmiştir.

* 9 yıl gibi kısa sürede 'imkansız' denileni başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik.

* Personel, eğitim, donanım ve teknolojik kabiliyetler noktasında ordumuzu tüm imkanlarıyla desteklemeye devam edeceğiz.

* 15 Temmuz sonrası ellerini ovuşturanlar peydah olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinde zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık.

* Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugün 9 sene öncesine göre daha güçlüdür, daha caydırıcıdır, insicamı daha kavidir, kapasitesi çok daha ileridedir.

* (15 Temmuz darbe girişimi) 40 yıllık planı, 40 yıllık hesabı, Allah'ın yardımı ve milletimizin kahramanca direnişi sayesinde bir gecede darmadağın ettik.

* Ordumuzun millete karşı görevlerini yapabilmesi disiplinine bağlıdır.

* TEKNOFEST Mavi Vatan'da denizlerdeki gücümüzü yakından gördük. Önümüzdeki dönemde hepimizi gururlandıracak başka müjdelerimiz, teslimatlarımız olacak.

* "Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu" şiarımızı inşallah tüm katmanlarıyla adım adım hayata geçireceğiz.

* Sizi siyasi tartışmalara çekmek isteyenler olabilir. Bunları asla dikkate almayın, moralinizi bozmalarına izin vermeyin.

* Kahraman ordumuzu yıpratmaya çalışanlar, herkesten önce karşılarında bizi bulacaklardır. Sizin hakkınızı, hukukunuzu kimseye çiğnetmeyiz.

