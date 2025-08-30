YÖK'e dava açtı, baraj puanı değişti: 837 kişiyi üniversiteli yaptı
YÖK'e dava açtı, baraj puanı değişti: 837 kişiyi üniversiteli yaptı
Husi Başbakanı ile Bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü
Husi Başbakanı ile Bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü
Erdoğan: Zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık!
Erdoğan: Zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık!
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi: Adaletsiz bir karar
Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi: Adaletsiz bir karar
'Hayalet mutfaklarla ilgili çalışma yapıyoruz'
'Hayalet mutfaklarla ilgili çalışma yapıyoruz'
İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı
YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Denizli'de dün çıkan orman yangını sürüyor
Denizli'de dün çıkan orman yangını sürüyor
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e şarkılı gönderme
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e şarkılı gönderme
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç Suriyeli geri dönüş yaptı?
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç Suriyeli geri dönüş yaptı?
Borsa'da yeni kural: Devre kesici artık tek aşamalı olacak
Borsa'da yeni kural: Devre kesici artık tek aşamalı olacak
Bir ilde 20 bin dosya: Gençler banka hesabı dolandırıcılarının tuzağında!
Bir ilde 20 bin dosya: Gençler banka hesabı dolandırıcılarının tuzağında!
'Bakan Güler beraberindeki generalle masa taşıdı' iddialarına açıklama
'Bakan Güler beraberindeki generalle masa taşıdı' iddialarına açıklama
İstismarı itiraf ettiler serbest kaldılar! Bakanlık karara itiraz etti
İstismarı itiraf ettiler serbest kaldılar! Bakanlık karara itiraz etti
TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
Bakan Fidan: İsrail uçaklarının hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz
Bakan Fidan: İsrail uçaklarının hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz
Ana sayfaHaberler Dünya

Husi Başbakanı ile Bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü

Yemenli Husiler, üst düzey Husi siyasilerin İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Ölenler arasında Husi hükümetinin Başbakanı Ahmed Galib el-Rehavi ve bakanlar da bulunuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2025 20:36, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2025 20:39
Yazdır
Husi Başbakanı ile Bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü

Husilerin çarşamba günü İsrail'e fırlattığı füzenin ardından, Yemen'in başkenti Sana ağır İsrail bombardımanına hedef olmuştu.

Husi haber ajansı, saldırıda Husi başbakan ve bazı bakanların öldüğünü açıkladı

İsrail'den yapılan açıklamada, perşembe günkü hava saldırısında Başkanlık yerleşkesinin ve Husilerin liderlik kadrosunun hedef alındığı belirtildi.

Husi hükümetinin Başbakanı Ahmed Galib el-Rehavi, İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

HUSİLER: CEZASIZ KALMAYACAK

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Gamari, İsrail ordusunun kendisine yönelik suikast girişiminde bulunduğu iddialarının ardından "Siyonist düşmanın (İsrail) Sana'daki sivil mahalleleri hedef alması cezasız kalmayacak." dedi.

Yemen'in, "saldırıların veya fedakarlıkların boyutu ne olursa olsun Gazze'ye verdiği destekten geri adım atmayacağını" vurgulayan Gamari, "Siyonistlerin (İsrail) Gazze'de veya Yemen'e karşı tırmandırdığı şiddet bir güç göstergesi değil, yaklaşık 2 yıldır hedeflerine ulaşamama ve başarısızlığın göstergesidir, bu da daha da tırmanarak karşılık bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Gamari, Gazzeli Filistinlilerin kararlılığını "tarihi" olarak niteleyip selamlayarak, Filistinli grupların savaşçılarını da "Gazze kentine yönelik saldırılarında düşmana (İsrail) ağır kayıplar verdirmeye hazırlanan kahramanlar" şeklinde tanımladı.

HUSİLER'İN İSRAİL'İ HEDEF ALAN SALDIRILARI

Filistin'e destek amacıyla İsrail'i hedef alan Husiler, son dönemde Kızıldeniz'deki ticari gemilere gerçekleştirdikleri saldırılar ve İsrail'e yönelik füze saldırılarıyla gündemden düşmüyor.

Çarşamba günkü son saldırının ardından İsrail, Husilerin ağır bedel ödeyeceği açıklaması yapmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber