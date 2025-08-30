YÖK'e dava açtı, baraj puanı değişti: 837 kişiyi üniversiteli yaptı
Husi Başbakanı ile Bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü
Erdoğan: Zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık!
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi: Adaletsiz bir karar
'Hayalet mutfaklarla ilgili çalışma yapıyoruz'
İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı
YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Denizli'de dün çıkan orman yangını sürüyor
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e şarkılı gönderme
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç Suriyeli geri dönüş yaptı?
Borsa'da yeni kural: Devre kesici artık tek aşamalı olacak
Bir ilde 20 bin dosya: Gençler banka hesabı dolandırıcılarının tuzağında!
'Bakan Güler beraberindeki generalle masa taşıdı' iddialarına açıklama
İstismarı itiraf ettiler serbest kaldılar! Bakanlık karara itiraz etti
TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
Bakan Fidan: İsrail uçaklarının hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz
'TCG Dumlupınar' şehitleri Çanakkale Boğazı'nda saygı dalışı ile anıldı

Çanakkale Boğazı'nda, "TCG Dumlupınar" denizaltısında şehit olan 81 denizci için saygı dalışı yapıldı.

Haber Giriş : 30 Ağustos 2025 19:25
4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı'nda İsveç bandıralı "Naboland" gemisiyle çarpışarak batan Dumlupınar denizaltısında umutla kurtarılmayı beklerken şehit düşen 81 denizci, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Çanakkale Boğazı'nda anıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi organizasyonunda düzenlenen programda, 7 kişilik dalış ekibi 87 metre derinlikteki batığa dalış yaptı.

Şehitlerin anısına hazırlanan, 81 şehidin isminin yazılı olduğu Dumlupınar armalı özel plaket, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve protokol üyeleri tarafından dalış ekibine teslim edilerek Nara Burnu açıklarındaki batığın bulunduğu noktaya bırakıldı.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda "mavi vatan"ın bağrında yatan Dumlupınar şehitleri için bir saygı dalışı gerçekleştirildiğini söyledi.

Bunun sadece bir dalış olmadığını ifade eden Kaşdemir, "O büyük kahramanları hatırlamak, gelecek kuşaklara aktarmak için yapılan bir etkinlikti. O büyük insanlar canlarını feda ettiler ve son sözleri 'Vatan sağ olsun' oldu. Bugünün vatanı sağ olan evlatlarının onları unutmadığını, unutmayacağını göstermek için de bir kez daha ifade etmiş oluyoruz. Bize bu toprakları vatan yapanları rahmetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz ve inşallah onları asla unutmayacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Dumlupınar şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz. Aziz ruhları şad olsun." diye konuştu.

Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Çağman Esirgemez ile diğer ilgililer katıldı.

Dumlupınar kazası

Türk Deniz Kuvvetlerine ait "Dumlupınar" denizaltısı 4 Nisan 1953'te NATO manevralarından dönerken Çanakkale Boğazı'nda "Naboland" adlı İsveç gemisiyle çarpışarak batmış, 81 Türk denizci şehit olmuştu. Bu facianın ardından 4 Nisan tarihi "Deniz Şehitlerini Anma Günü" ilan edilmişti.

