Jose Mourinho sessizliğini bozdu

Fenerbahçe'deki macerası 15 ay süren teknik adam Jose Mourinho sarı lacivertli takımla yollarını ayırdıktan sonra ilk kez konuştu. Jose Mourinho açıklamasını Portekiz basınına yaptı.

30 Ağustos 2025 20:30
Jose Mourinho sessizliğini bozdu

Fenerbahçe'den ayrılığı sonrası teknik direktör Jose Mourinho'ya sarı-lacivertli kulüp tarafından tazminat ödeneceği yönündeki haberler gündeme oturmştu. İlk olarak 12 milyon Euro olarak ifade edilen bu tazminat miktarı, İspanyol gazetesi Marca tarafından 15 milyon Euro olarak yazılmıştı.

Mourinho'dan Fenerbahçe sonrası ilk açıklamalar Portekiz'de geldi

Benfica'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho dönemi sona erdi. Ülkesi Portekiz'e dönen Mourinho, Fenerbahçe ile yollarını ayırmasının ardından ilk açıklamalarını burada yaptı.

Portekiz basınından Record'a konuşan Jose Mourinho, "Fenerbahçe ile yollarınızın ayrılmasını bekliyor muydunuz?" sorusuna, "Benim maç öncesi basın toplantımı gördünüz mü? Ben buyum, bitti mi bitti" şeklinde yanıt verdi.

Mourinho, açıklamasının devamında "Eve gidip Sporting-Porto maçını izleyeceğim ve ailemle akşam yemeği yiyeceğim" ifadelerini kullandı.

