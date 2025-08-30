Adalet Bakanlığı Maaş Promosyonunda Son Durum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'e gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'e gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrine hareket etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2025 21:48, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2025 21:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'e gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan, Çin'in Tiencin şehrinde Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak.

Ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Eylül Pazartesi günü genişletilmiş formatta düzenlenecek Zirve oturumuna hitap edecek.

Erdoğan, ayrıca, ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping başta olmak üzere diğer liderlerle ikili görüşmelerde de bulunacak.

