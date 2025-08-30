China Town Ankara Projesi'nin tanıtım toplantısı düzenlendi

China Town Ankara Projesi, Ankara'da düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Proje, Anhui Geshun İnşaat Mühendislik Limited Şirketi ve Emrina Anonim Şirketi arasında yapıldı. Yapılan toplantı kapsamında Ankara'da hayata geçirilmesi planlanan yatırım ve iş birliği fırsatları değerlendirildi. Proje ile birlikte, Çin ile Türkiye arasında ortak yatırımların teşvik edilmesi ve Ankara'nın bölgesel ticaret merkezi olma vizyonuna katkılar sağlanması amaçlanıyor. Söz konusu projenin Çin'in önde gelen üretici ve yatırımcı firmaları ile Türk iş dünyasını aynı çatı altında buluşturması amaçlanıyor. Toplantıda proje bilgilendirme, firmalar adına yetkililerin konuşması ve projelerin tanıtımı gerçekleşti. Düzenlenen toplantıya Emrina Anonim Şirketi Genel Müdürü Emrah İnanç, Anhui Geshun İnşaat Mühendislik Limited Şirketi yetkilisi Wu Zhixiang, Coldwell Banker temsilcisi Osman Nuri Karagül, proje mimarı Levon Şenay ve iş dünyasından insanlar katıldı.

"China Town, Türkiye ile Çin arasındaki ortak vizyonun sahnesi olacaktır"

Projenin yalnızca bölgesel olarak etkisi olmayacağını, iki ülke arasındaki siyasi anlamda ve ekonomi anlamında gelişmelere katkı sunacağını belirten Emrah İnanç, "Burası sadece inşaattan ibaret değil. Burası bir stratejidir. Burası iki ülke arasındaki ilişkilerin en somut örneğidir. China Town Ankara, sadece alışveriş ve ticaretin değil, Türkiye ile Çin arasındaki küresel ölçekte yazacağı ortak vizyonun sahnesi olacaktır. Ankara yıllardır ülkemizin başkenti konumunda. Devletimizin yönetim merkezi. Bugün sadece devlet yönetim merkezi değil, bölgesel bir ticaret konusunda hızla ilerlemektedir. China Town Ankara bu dönüşümün en güçlü örneklerinden biri olacaktır" diye konuştu.

"Bu proje iki ülke arasındaki ticaret hacmini artıracak"

China Town Projesi'nin Ankara'da birçok kişiye iş imkanı sağlayacağını ve Ankara'yı Orta Doğu ve Balkan ülkeleri arasında köprü şehir konumuna getireceğini belirten İnanç, "China Town Ankara, Türkiye ile Çin arasındaki stratejik ortaklığın somut bir göstergesidir. Çin'in üretim kapasitesi ile Türkiye'nin stratejik konumu ve girişimcilik ruhu bu projede birleşmektedir. İki ülke arasındaki ticaret hacmini artıracak, ortak yatırımlar için yeni fırsatlar doğuracak, Ankara'yı Çin ürünlerinin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'ya açılan kapısı haline getirecektir. Proje yalnızca uluslararası işbirliği değil, aynı zamanda Ankara ve Türkiye için de büyük katkılar sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

"China Town Ankara Projesi, halkın yararına olacak bir girişimdir"

China Town Ankara Projesi'nin Ankara ekonomisine olumlu katkılar sağlayacağını ve yenilikçi bir anlayışla projeye başlayacaklarını ifade eden Anhui Geshun İnşaat Mühendislik Limited Şirketi yetkilisi Wu Zhixiang ise "China Town Ankara Projesi, Çin ve Türkiye'nin birlikte yürüttüğü 'Kuşak ve Yol' girişiminin giderek büyüdüğü ve meyveler verdiği bir dönemde ortaya çıkmıştır. Bu proje yalnızca iki ülkenin sanayi planlamasıyla uyumlu olmakla kalmayıp, aynı zamanda Ankara ekonomisinin gelişimine de katkı sağlayacak, halkın yararına olacak büyük bir girişimdir. Ankara'daki tüm düzeylerdeki hükümet liderlerinin vizyonunu ve kararlılığını derinden takdir ediyoruz. İlginiz ve desteğiniz sayesinde China Town Ankara Projesi, en kısa sürede imzalanıp başlatılabilmiştir. Ayrıca China Town Ankara Projesi'nin yüklenicisi olarak bu projeye büyük önem veriyor, tüm kalbimizle çalışıyor, bu güzel girişimi en iyi şekilde gerçekleştirmeyi taahhüt ediyoruz. Liderlerin ve Ankara halkının beklentilerini boşa çıkarmayacağız" dedi.

"Bu projeyi yenilikçi bir anlayışla ele alacağız"

China Town Ankara Projesi'ni en son yeniliklerle birlikte planladıklarını ve bu planlara uygun adımlar atılacağını belirten Wu Zhixiang, sözlerine şöyle devam etti:

"China Town Ankara Projesi'nin gelişim modelini yenilikçi bir anlayışla ele alacağız; verimlilik, ekoloji ve konfor hedefleri doğrultusunda titizlikle tasarlayacak, bilimsel bir planlama yapacağız. Yerel ve kültürel mirası derinlemesine keşfederek, modern inovasyonla birleştirecek, hem özgürlüğü hem de bilimselliği bir arada sunacağız. İnşaat sürecinde standartlaşmış yapım konusundaki avantajlarımızı tam anlamıyla kullanacak, titiz bir organizasyon ve sıkı bir yönetim anlayışı benimseyeceğiz. Marka oluşturma ve örnek proje inşa etme hedefiyle mali kaynak ve personel desteğini güvence altına alacak, süreç denetimini güçlendirecek, kaliteyi en yüksek seviyede tutacağız. Böylece China Town Ankara Projesi'ni gerçek bir örnek ve prestij projesi haline getireceğiz. Bir atasözünde de denildiği gibi 'Kısmet varsa binlerce kilometreden buluşulur.' Bu proje yalnızca bizi tanıştırmakla kalmıyor, aynı zamanda liderlerin ve dostlarımızın inşaat sürecinde bize daha fazla rehberlik ve destek sağlamasını içten umuyoruz."

"Bu projeyi bana anlattıklarında çok heyecanlandım"

Projenin mimarlığını üstlenen ve tasarım anlamında yenilikçi ve sade bir anlayışla projeyi kaleme aldığını ifade eden proje mimarı Levon Şenay ise "Bu projeyi bana anlattıklarında çok heyecanlandım. Tasarımlarımızda daha çok ve iki ülkeyi tek yıldızda toplamayı amaçladık. Ekolojik bir bina tasarladık. Dükkanlarımızda avlu tasarımı ve göze batmadan herkesin rahat edeceği bir şey tasarladık" açıklamalarında bulundu.