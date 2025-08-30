Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü açıklandı
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe'nin lig aşaması fikstürü belli oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2025 22:03, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2025 22:03
Sarı-lacivertli takım, Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta maçında 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak.
Fenerbahçe, lig aşamasının son mücadelesinde ise 29 Ocak 2026 Perşembe günü Romanya temsilcisi FCSB'ye konuk olacak.
Monako'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde sarı-lacivertliler, Aston Villa (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Nice (Fransa), FCSB (Romanya), Stuttgart (Almanya) ve Brann (Norveç) ile eşleşmişti.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde maç takvimi şöyle:
- 24 Eylül Çarşamba TSİ 22.00: Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
- 2 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Nice
- 23 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Stuttgart
- 6 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Viktoria Plzen-Fenerbahçe
- 27 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Ferencvaros
- 11 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Brann-Fenerbahçe
- 22 Ocak 2026 Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Aston Villa
- 29 Ocak 2026 Perşembe TSİ 23.00: FCSB-Fenerbahçe