Adalet Bakanlığı Maaş Promosyonunda Son Durum
YÖK'e dava açtı, baraj puanı değişti: 837 kişiyi üniversiteli yaptı
Husi Başbakanı ile Bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü
Erdoğan: Zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık!
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi: Adaletsiz bir karar
'Hayalet mutfaklarla ilgili çalışma yapıyoruz'
İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı
YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Denizli'de dün çıkan orman yangını sürüyor
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e şarkılı gönderme
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç Suriyeli geri dönüş yaptı?
Borsa'da yeni kural: Devre kesici artık tek aşamalı olacak
Bir ilde 20 bin dosya: Gençler banka hesabı dolandırıcılarının tuzağında!
'Bakan Güler beraberindeki generalle masa taşıdı' iddialarına açıklama
İstismarı itiraf ettiler serbest kaldılar! Bakanlık karara itiraz etti
TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
TCDD kendi elektriğini üretiyor: 4 GES devreye alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD'nin kendi enerjisini üretmeye başladığını duyurdu. Balıkesir, Selçuk, Basmane ve Gaziantep'te 4 güneş enerjisi santrali devreye alınırken, üretim fazlası elektriğin şebekeye aktarıldığı bildirildi. Bakan Uraloğlu, "Bu tesisler sayesinde her yıl 1 milyar 500 milyon lira devletin kasasında kalacak" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2025 23:00, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2025 22:08
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) enerji yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TCDD'nin artık kendi enerjisini ürettiğini belirterek, "TCDD ihtiyacı olan enerjiyi buradan karşılayıp üretim fazlasını şebekeye aktararak kamuya gelir sağlamaya başladı" dedi.

İlk etapta 4 GES devrede

Uraloğlu, Balıkesir, Selçuk, Basmane garlarında ve Gaziantep Taşlıca Araç Bakım Onarım Atölyesi'nde 4 güneş enerjisi santralinin (GES) devreye alındığını açıkladı. Yapımı süren yeni tesislerle birlikte yıllık 318 milyon 525 bin 125 kilovatsaat elektrik üretileceğini belirtti.

Bu yatırımlarla devletin kasasında her yıl 1 milyar 500 milyon lira kalacağını ifade eden Uraloğlu, demir yollarının sadece ulaşımda değil, çevreye duyarlı enerji politikalarında da öncü olduğunun altını çizdi.

Marmaray'da 26 durağa GES

Bakan Uraloğlu, TCDD'nin toplam kurulu gücü 200 megavat olan 3 yeni GES için çalışmalar yürüttüğünü, bu projelerin Ankara-Kocahacılı, Sivas-Sarıdemir ve Kahramanmaraş-Narlı'da sürdüğünü söyledi.

Projeler tamamlandığında 2029 yılı sonu itibarıyla TCDD'nin kataner tesislerinde ihtiyaç duyulan elektriğin yüzde 25'inin yenilenebilir kaynaklardan karşılanacağını vurguladı.

Marmaray için de özel bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Uraloğlu, "26 tren durağına 10,13 megavat kapasiteli GES kuruyoruz. Bu tesisler yıllık 15 milyon kilovatsaatin üzerinde enerji üretecek. Projenin tamamlanmasıyla Marmaray'ın enerji ihtiyacının yüzde 60'ı karşılanmış olacak" dedi.

Hedef yüzde 35 yenilenebilir enerji

Orta vadede TCDD'nin elektrik ihtiyacının yüzde 35'ini yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedeflediklerini belirten Uraloğlu, "Bu yatırımlar ülkemizin enerji dönüşüm sürecine güçlü bir katkı sağlayacak" diye konuştu.

