Kiracısının ölümüne neden olan öğretmen ev sahibinin evi yandı

Adana'nın Kozan ilçesinde 29 Ağustos tarihinde ev sahibi Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar'ın darp ettiği 70 yaşındaki Hüseyin Başak, olay sonrası evinde fenalaşarak yaşamını yitirdi. 500 TL'lik sohbet ücreti nedeniyle çıktığı öğrenilen ve ölümle sonuçlanan kavga sonrası öğretmen Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu gece, Rüzgar ailesine ait Savruk yaylasında bulunan ev henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Geceyi aydınlatan yangın, ormanlık alana sıçramadan Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arozöz ile ve Kozan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebinin anlaşılabilmesi için savcı tarafından soruşturma başlatıldı.