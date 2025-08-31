Yeni Adli Yıl Başlıyor: Kritik Davalar Masada!
Yeni adli yıl, yarın düzenlenecek törenle başlıyor. Kritik davaların masada olduğu yeni yılda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki suçlamalar nedeniyle yargılanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmamoğlu'na açtığı tazminat davası da 9 Eylül'de görüşülecek. CHP'deki şaibeli kurultay davası da 15 Eylül'de gerçekleşecek.
Yeni adli yıl, yarın başlıyor ve oldukça yoğun bir gündemle açılıyor. Bu yıl, birçok kritik dava yargı sürecinde olacak. Özellikle Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutukluluğu, e-İmza çetesi davası, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çeşitli suçlamalarla yargılanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı tazminat davası öne çıkıyor.
Ayrıca, CHP Kurultayı ve Daltonlar Çetesi davaları da adli yılın önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Yargıtay Başkanlığında düzenlenecek açılış töreniyle hukuk camiası ve devlet protokolü bir araya gelecek. Adli yıl açılışı, akşam düzenlenecek resepsiyonla tamamlanacak. Eylül ayından itibaren ertelenen duruşmalar ve dosyalarla birlikte yargı süreçlerinde hızlanma bekleniyor.
Kritik Davalar ve Tarihleri
- 2-4 Eylül: Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in davası
- 8 Eylül: Ankara Adliyesinde e-İmza çetesi davasının ilk duruşması
- 9 Eylül: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu'na açtığı tazminat davası
- 15 Eylül: 38. CHP Kurultayı ile ilgili davanın karar duruşması
- 22 Eylül: CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve arkadaşlarının davası
- 22 Kasım: Daltonlar Çetesi duruşması Silivri Adliyesinde
Adli Yıl Açılış Programı
- 1 Eylül Pazartesi, saat 10.00: Anıtkabir ziyareti
- Saat 14.00: Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda açılış töreni
- Akşam: Yargıtay Başkanlığındaki Havuzlu Bahçe'de resepsiyon
Öncelikli Davalar
- Ceza davaları
- Boşanma davaları
- Miras davaları
- İş hukuku davaları
- Ticaret davaları
Eylül ayından itibaren ertelenen duruşmalar ve dosyalarla birlikte yargı süreçlerinde önemli bir hızlanma bekleniyor. Bu süreçte özellikle ceza, boşanma, miras, iş hukuku ve ticaret davalarına öncelik verilecek.
GAMZE ERDOĞAN