Yeni Adli Yıl Başlıyor: Kritik Davalar Masada!

Yeni adli yıl, yarın başlıyor ve oldukça yoğun bir gündemle açılıyor. Bu yıl, birçok kritik dava yargı sürecinde olacak. Özellikle Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutukluluğu, e-İmza çetesi davası, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çeşitli suçlamalarla yargılanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı tazminat davası öne çıkıyor.

Ayrıca, CHP Kurultayı ve Daltonlar Çetesi davaları da adli yılın önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Yargıtay Başkanlığında düzenlenecek açılış töreniyle hukuk camiası ve devlet protokolü bir araya gelecek. Adli yıl açılışı, akşam düzenlenecek resepsiyonla tamamlanacak. Eylül ayından itibaren ertelenen duruşmalar ve dosyalarla birlikte yargı süreçlerinde hızlanma bekleniyor.

Kritik Davalar ve Tarihleri

2-4 Eylül: Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in davası

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in davası 8 Eylül: Ankara Adliyesinde e-İmza çetesi davasının ilk duruşması

Ankara Adliyesinde e-İmza çetesi davasının ilk duruşması 9 Eylül: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu'na açtığı tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu'na açtığı tazminat davası 15 Eylül: 38. CHP Kurultayı ile ilgili davanın karar duruşması

38. CHP Kurultayı ile ilgili davanın karar duruşması 22 Eylül: CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve arkadaşlarının davası

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve arkadaşlarının davası 22 Kasım: Daltonlar Çetesi duruşması Silivri Adliyesinde

Adli Yıl Açılış Programı

1 Eylül Pazartesi, saat 10.00: Anıtkabir ziyareti

Anıtkabir ziyareti Saat 14.00: Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda açılış töreni

Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda açılış töreni Akşam: Yargıtay Başkanlığındaki Havuzlu Bahçe'de resepsiyon

Öncelikli Davalar

Ceza davaları

Boşanma davaları

Miras davaları

İş hukuku davaları

Ticaret davaları

Eylül ayından itibaren ertelenen duruşmalar ve dosyalarla birlikte yargı süreçlerinde önemli bir hızlanma bekleniyor. Bu süreçte özellikle ceza, boşanma, miras, iş hukuku ve ticaret davalarına öncelik verilecek.

GAMZE ERDOĞAN