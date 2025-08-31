Yaz tatili hayal oldu: Her 10 kişiden 6'sı tatil yapamadı
Yaz tatili hayal oldu: Her 10 kişiden 6'sı tatil yapamadı
Motosiklet kazaları alarm veriyor: Oran %53
Motosiklet kazaları alarm veriyor: Oran %53
Yeni okul kıyafeti düzenlemesi hazır giyime yaradı
Yeni okul kıyafeti düzenlemesi hazır giyime yaradı
Bakanlık tespit etti: Devlet atıl tarlaları kiraya veriyor!
Bakanlık tespit etti: Devlet atıl tarlaları kiraya veriyor!
Yeni Adli Yıl Başlıyor: Kritik Davalar Masada!
Yeni Adli Yıl Başlıyor: Kritik Davalar Masada!
Adalet Bakanlığı Maaş Promosyonunda Son Durum
Adalet Bakanlığı Maaş Promosyonunda Son Durum
YÖK'e dava açtı, baraj puanı değişti: 837 kişiyi üniversiteli yaptı
YÖK'e dava açtı, baraj puanı değişti: 837 kişiyi üniversiteli yaptı
Husi Başbakanı ile Bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü
Husi Başbakanı ile Bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü
Erdoğan: Zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık!
Erdoğan: Zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık!
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi: Adaletsiz bir karar
Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi: Adaletsiz bir karar
'Hayalet mutfaklarla ilgili çalışma yapıyoruz'
'Hayalet mutfaklarla ilgili çalışma yapıyoruz'
İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı
YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Denizli'de dün çıkan orman yangını sürüyor
Denizli'de dün çıkan orman yangını sürüyor
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e şarkılı gönderme
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e şarkılı gönderme
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç Suriyeli geri dönüş yaptı?
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç Suriyeli geri dönüş yaptı?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Yeni Adli Yıl Başlıyor: Kritik Davalar Masada!

Yeni adli yıl, yarın düzenlenecek törenle başlıyor. Kritik davaların masada olduğu yeni yılda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki suçlamalar nedeniyle yargılanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmamoğlu'na açtığı tazminat davası da 9 Eylül'de görüşülecek. CHP'deki şaibeli kurultay davası da 15 Eylül'de gerçekleşecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 31 Ağustos 2025 07:45, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2025 07:51
Yazdır
Yeni Adli Yıl Başlıyor: Kritik Davalar Masada!

Yeni adli yıl, yarın başlıyor ve oldukça yoğun bir gündemle açılıyor. Bu yıl, birçok kritik dava yargı sürecinde olacak. Özellikle Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutukluluğu, e-İmza çetesi davası, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çeşitli suçlamalarla yargılanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı tazminat davası öne çıkıyor.

Ayrıca, CHP Kurultayı ve Daltonlar Çetesi davaları da adli yılın önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Yargıtay Başkanlığında düzenlenecek açılış töreniyle hukuk camiası ve devlet protokolü bir araya gelecek. Adli yıl açılışı, akşam düzenlenecek resepsiyonla tamamlanacak. Eylül ayından itibaren ertelenen duruşmalar ve dosyalarla birlikte yargı süreçlerinde hızlanma bekleniyor.

Kritik Davalar ve Tarihleri

  • 2-4 Eylül: Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in davası
  • 8 Eylül: Ankara Adliyesinde e-İmza çetesi davasının ilk duruşması
  • 9 Eylül: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu'na açtığı tazminat davası
  • 15 Eylül: 38. CHP Kurultayı ile ilgili davanın karar duruşması
  • 22 Eylül: CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve arkadaşlarının davası
  • 22 Kasım: Daltonlar Çetesi duruşması Silivri Adliyesinde

Adli Yıl Açılış Programı

  • 1 Eylül Pazartesi, saat 10.00: Anıtkabir ziyareti
  • Saat 14.00: Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda açılış töreni
  • Akşam: Yargıtay Başkanlığındaki Havuzlu Bahçe'de resepsiyon

Öncelikli Davalar

  • Ceza davaları
  • Boşanma davaları
  • Miras davaları
  • İş hukuku davaları
  • Ticaret davaları

Eylül ayından itibaren ertelenen duruşmalar ve dosyalarla birlikte yargı süreçlerinde önemli bir hızlanma bekleniyor. Bu süreçte özellikle ceza, boşanma, miras, iş hukuku ve ticaret davalarına öncelik verilecek.

GAMZE ERDOĞAN

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber