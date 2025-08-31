Yeni okul kıyafeti düzenlemesi hazır giyime yaradı

8 Eylül'de başlayacak 2025-2026 eğitim döneminde Türkiye genelinde 18 milyon 710 bin öğrenci ders başı yapacak. Veliler, çocuklarının kıyafet, ayakkabı, çanta ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak için mağazalara ve online satış kanallarına yöneldi. Bu yoğunluk, uzun süredir zor günler geçiren hazır giyim sektörüne moral ve canlılık getirdi.

Kıyafet Düzenlemesi Üretimi Canlandırdı

Yenişafak'tan Mehmet Ali Parto'nun haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul kıyafetleri yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle belirlenen yeni renk, model ve kumaş standartları, üretimi hızlandırdı. Yeni düzenlemeyle tek tip okul üniformasına geçildi. Okula dönüş sezonuyla birleşen bu düzenleme, küçük ve orta ölçekli atölyeler başta olmak üzere tüm üretim zincirinde iş hacmini artırdı. Uzmanlar, bu dönemin sektöre kısa vadeli moral sağladığını ve üretim hatlarını yeniden canlandırdığını belirtiyor. Okula dönüş sezonu, hazır giyim sektöründe uzun süredir görülmeyen bir yoğunluk ve canlılık yaratırken, yan sektörlerle birlikte toplam harcamaların 150 milyar TL'yi aşması öngörülüyor.

Üniforma Pazarında Hedef 80 Milyar TL

Okula dönüş sezonu, hem mağazalarda hem de üretim hatlarında yoğunluğa neden olurken, sektör temsilcileri okula dönüş sezonunun kısa vadeli yoğunluğun yanı sıra uzun vadede üretim kapasitesini artırmak ve maliyetleri dengelemek için önemli olduğunu vurguluyor. Yaklaşık iki yıl içinde sektörün yaşadığı zorluklar nedeniyle bazı üreticiler fabrikalarını yurtdışına taşısa da, Türkiye'nin hazır giyim ve tekstil sektörünün köklü yapısı canlılığını koruyor. Velilerin toplu alışverişi, üreticiler için de fırsat doğuruyor. Her okul kendi önlük ve formasını belirlerken, ortalama önlük fiyatı 3 bin 500 TL, formalar ise 7 bin TL civarında. Sadece üniforma satışında yaklaşık 80 milyar TL'lik bir pazar oluşması bekleniyor.

Atölyelerde Yoğun Mesai

Okul sezonu ve velilerin alışverişi, atölyelerde de yoğunluğu artırdı. Siparişleri yetiştirmek için üretim hızlandı ve bu dönem sektör için moral kaynağı oldu. Yoğun talep, özellikle küçük üreticilerin sipariş kapasitelerini artırmalarına ve yerel tedarik zincirlerinin güçlenmesine de katkı sağladı.



