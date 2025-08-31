Meteorolojiden il il 'sağanak yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Marmara'nın kuzeybatısı ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.