Yaz tatili hayal oldu: Her 10 kişiden 6'sı tatil yapamadı

Araştırma şirketi Ipsos'un yeni çalışması, ekonomik koşullar ve küresel krizlerin Türk halkının tatil planlarını nasıl değiştirdiğini gözler önüne serdi. Çalışmanın bulgularına göre 2024'te olduğu gibi bu yılda da toplumun büyük çoğunluğu yaz tatilinden kaldı. Araştırmaya katılan her 10 kişiden 6'sı bu yaz tatile çıkmadığını ve çıkmayı da düşünmediğini belirtiyor.

Tatil artık 'hayal' oldu



Araştırmada, geçtiğimiz yıla kıyasla tatil yapmayanlar arasında 'tatil planı yapanların oranı' da düşüşe geçti. 2024'te yüzde 24 olan bu oran 2025'te yüzde 20'ye geriledi. Yükselen enflasyon ve artan fiyatlar, tatili pek çok kişi için 'ulaşılamaz bir lüks' haline getirdi.

Tatilden mahrum kalmanın nedeni 'ekonomi'



Çalışmada tatile gitmeyen katılımcılara neden yaz tatili yapamadıkları sorulduğunda 10 kişiden 9'u ekonomiyi işaret ediyor.

Yurt dışı tatili, yurt içine göre daha avantajlı



Çalışmada yurt dışı tatil eğiliminin artışı dikkat çekiyor. Katılımcıların yüzde 10'u geçtiğimiz yıl tatillerini yurt dışında yaptığını belirtiyor. Bunun en önemli nedeni ise yurt içi tatil maliyetlerinin, özellikle komşu ülkelerle karşılaştırıldığında, daha yüksek olmasını gösteriyor. Vize gerektirmeyen ülkelerdeki uygun paket turlar ve daha sakin destinasyonlar, Türk tatilciler için cazip bir alternatif yaratıyor.

Otel ve pansiyon tatili öne çıkıyor



Tatil anlayışında da önemli kaymalar söz konusu. Otel ve pansiyonlarda tatil yapma tercihi artarken, aile evinde geçirilen tatiller gerilemeye başladı. Bunun nedeni, tatilcilerin "gerçek anlamda dinlenme" ihtiyacı. Yemek, temizlik ve aktivitelerin başkaları tarafından karşılandığı otel/pansiyon tatilleri, bireyler için daha bağımsız ve konforlu bir deneyim sunuyor.

Türk halkı yorgun, bıkkın ve endişeli



Katılımcılara "Son günlerde kendinizi nasıl hissediyorsunuz?" diye sorulduğunda uzun süredir yanıtlar değişmiyor; yorgun, bıkkın ve endişeli. Bu duygular, adeta üzerimize sinmiş durumda. Yılın yorgunluğunu geride bırakmak ve tazelenmek için ihtiyaç duyduğumuz yegane şeylerden biri ise hayatın olağan akışına ara vererek yaz tatili yapmak.

Araştırmada, geçtiğimiz birkaç senedir yaz tatiline ilişkin sorular da soruldu. Bu yıl her on kişiden altısı bu sene yaz tatili yapmadığını ve yapmayı da düşünmediğini belirtiyor. Bu oranda geçtiğimiz yıla kıyasla bir değişiklik yok.

Yurt içinde tatil yapanların oranı yüksek



Tatil yapanlar ya da yapabilenler bunu sürdürüyor (on kişiden sekizi), tatil yapmayan ya da yapamayanlar da buna isteyerek veya mecburen devam ediyorlar. Geçen yıl yaz tatil yapamayan her on kişiden yedisi bu yıl da yaz tatil yapamayacağını belirtiyor. Yaz tatili yapamamanın en önemli nedeni olarak geçtiğimiz seneye benzer şekilde ekonomik koşullar öne çıkıyor. Yaz tatili yapamayan her on kişiden dokuzu ekonomik sebeplerle tatil yapamadığını ifade ediyor.

Yurt içinde tatil yapanların oranı doğal olarak çok daha yüksek. Geçen sene olduğu gibi bu sene de her on kişiden dokuzu yurt içinde tatil yapmış. Ailelerinin yanında yaz tatili yapanların oranı geçtiğimiz seneye kıyasla düşerken, yurt içinde otel ve pansiyonda kalmayı tercih edenlerin oranında belirgin şekilde bir artış görüyoruz. Her on kişiden yedisi yaz tatil bütçesini kendi gelirinden karşıladığını ifade ediyor. Geçen yıla kıyasla ailelerinden borç alanların oranı daha düşük ancak bankalardan kredi alanların oranı artmış durumda.

Yaz tatili ertelenen veya vazgeçilen bir plan haline geldi



Ekonomik koşullar ne kadar zorlu olursa olsun, insanın kendine ayırdığı küçük bir mola hayatında büyük bir fark yaratıyor. Bulgular, yaz tatilinin pek çok kişi için ekonomik koşulların etkisiyle ertelenen veya vazgeçilen bir plan haline geldiğini ortaya koyuyor.