Kredi garanti kurumlarına sağlanan hazine desteğine ilişkin değişiklik yapıldı

Yönetmelik değişikliğiyle KOBİ tanımına dahil olan işletmeler de yıl sonuna kadar "KOBİ dışı işletmeler" için belirlenen kefalet limitlerinden faydalanabilecek.

Kredi garanti kurumlarına sağlanan hazine desteğine ilişkin değişiklik yapıldı

"Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, KOBİ Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, söz konusu değişiklik öncesi KOBİ tanımı dışında bulunan ancak değişiklik sonrası KOBİ tanımına dahil olan işletmeler, 31 Aralık'a kadar KOBİ dışı işletmeler için belirlenen kefalet limitlerinden faydalanabilecek.

