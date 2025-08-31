Özelleştirme İdaresi'nden taşınmaz satışları ve imar planı değişiklikleri RG'de
Cumhurbaşkanı kararlarıyla Ankara, Antalya, İstanbul, Muş ve Aydın'da bulunan taşınmazların satışı onaylandı. Bazı bölgelerde ise imar planı değişiklikleri yapıldı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) taşınmaz satışları ve imar planı değişikliklerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Taşınmaz satışları
-
Ankara Çankaya: Çayyolu-1 Mahallesi'nde ÖİB ve Maliye Hazinesi'ne kayıtlı taşınmazlar toplam 229,5 milyon TL bedelle Laçin Grup İnşaat'a satıldı.
-
Antalya Manavgat: Çolaklı Mahallesi'ndeki taşınmaz 2 milyar 895 milyon TL bedelle Polen Turizm Yatırımları AŞ'ye devredildi. Side Mahallesi'ndeki bir taşınmaz 100 milyon TL bedelle Mehmet Gültekin'e satıldı.
-
Antalya Sorkun: Bir taşınmaz 130 milyon TL'ye Side Sebze Meyve Taşımacılık AŞ'ye, bir diğer taşınmaz 150 milyon TL'ye Yeğenler Elektrik AŞ'ye, bir başka taşınmaz ise 92,1 milyon TL'ye Cevdet Öz Turizm AŞ'ye satıldı.
-
İstanbul Maltepe: TCDD'ye ait taşınmaz 787 milyon TL bedelle Vahit Karaaslan'a devredildi.
-
Muş Merkez: Kıravi Köyü'ndeki taşınmaz ve üzerindeki yapılar 62 milyon TL bedelle Bin Hasat Tarım Ürünleri AŞ'ye satıldı.
-
İstanbul Tuzla: Sümer Holding ve Maliye Hazinesi'ne ait taşınmaz 2 milyar TL bedelle Reysaş GYO'ya devredildi.
İmar planı değişiklikleri
-
Diyarbakır Lice: Maliye Hazinesi'ne kayıtlı taşınmazlarda "küçük sanayi alanı, park, yol ve su yüzeyi" kullanım kararları getirildi.
-
Aydın Kuşadası: Güzelçamlı Mahallesi'ndeki taşınmazlara ilişkin yapılan itirazlar reddedildi, ticaret ve turizm alanı ile otopark düzenlemeleri onaylandı.
-
İstanbul Şile: Kabakoz Mahallesi'ndeki taşınmaz için "ticaret-turizm alanı, günübirlik tesis alanı, park ve ağaçlandırılacak alan" kararları getirildi, bazı itirazlar kabul edildi.
-
Aydın Söke: Sarıkemer Mahallesi'ndeki taşınmaz için "konut, eğitim, sağlık tesisi, sosyal tesis ve cami alanı" kullanım kararları getirildi, itirazlar reddedildi.