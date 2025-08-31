Özelleştirme İdaresi'nden taşınmaz satışları ve imar planı değişiklikleri RG'de

Antalya Manavgat : Çolaklı Mahallesi'ndeki taşınmaz 2 milyar 895 milyon TL bedelle Polen Turizm Yatırımları AŞ'ye devredildi. Side Mahallesi'ndeki bir taşınmaz 100 milyon TL bedelle Mehmet Gültekin'e satıldı.

Antalya Sorkun: Bir taşınmaz 130 milyon TL'ye Side Sebze Meyve Taşımacılık AŞ'ye, bir diğer taşınmaz 150 milyon TL'ye Yeğenler Elektrik AŞ'ye, bir başka taşınmaz ise 92,1 milyon TL'ye Cevdet Öz Turizm AŞ'ye satıldı.