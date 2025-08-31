Terör bağlantılı 2 kişinin mal varlığı listesi güncellendi

Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararları kapsamında listelenen kişi, kuruluş ve organizasyonların mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin düzenleme güncellendi.

Bu kapsamda, 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın "DEAŞ ve El-Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler" başlıklı bölümünde yer alan iki kişiye ait bilgilerin güncellendiği bildirildi.

Kararın hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.