Dünyadaki ilk hasta: Adanalı Emrah tıp literatürüne girdi!
Akdeniz intifadası başlıyor! Gazze için bu kez 80 gemi yola çıkıyor
Özvar'dan 'yabancı öğrenci' açıklaması: YKS kontenjanını düşürmüyorlar
Yeni satış rekoru bekleniyor: KKM'den çıkan konuta koştu!
Palandöken: Hurda araç yasası bir an evvel gündeme gelmeli
Ağustosta markette 37 üründen 30'unda fiyatlar arttı
Yaz tatili hayal oldu: Her 10 kişiden 6'sı tatil yapamadı
Motosiklet kazaları alarm veriyor: Oran %53
Yeni okul kıyafeti düzenlemesi hazır giyime yaradı
Bakanlık tespit etti: Devlet atıl tarlaları kiraya veriyor!
Yeni Adli Yıl Başlıyor: Kritik Davalar Masada!
Adalet Bakanlığı Maaş Promosyonunda Son Durum
YÖK'e dava açtı, baraj puanı değişti: 837 kişiyi üniversiteli yaptı
Husi Başbakanı ile Bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü
Erdoğan: Zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık!
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi: Adaletsiz bir karar
'Hayalet mutfaklarla ilgili çalışma yapıyoruz'
İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı
YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
Yeni satış rekoru bekleniyor: KKM'den çıkan konuta koştu!

Kur Korumalı Mevduat sisteminin sona ermesinin ardından yatırımcıların önemli bir kısmı birikimlerini güvenli liman olarak gördükleri gayrimenkule yönlendirmeye başladı. Hem yatırım hem de oturum amaçlı alımların artmasıyla birlikte konut piyasasında yıl sonuna kadar yeni bir satış rekoru bekleniyor. KKM'den çıkan 440 milyar liralık büyük bir bütçe bulunuyor.

Haber Giriş : 31 Ağustos 2025 10:46, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2025 11:09
Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi geçtiğimiz haftalarda sona erdi. Son verilere göre sistemde 440 milyar 562 milyon TL'lik birikim bulunuyordu. KKM'nin devre dışı kalmasının ardından yatırımcıların önemli bir kısmı birikimlerini farklı alanlara yönlendirmeye başladı.

Mevduat sahiplerinin bir kısmı paralarını döviz ve altına çevirirken, bir kısmı ise Borsa İstanbul'da değerlendirdi. Ancak güvenli liman olarak görülen konut sektörü de bu kaynaklardan payını almaya başladı. Uzmanlar, özellikle faiz indirimleriyle birlikte konut fiyatlarında artış beklentisinin yatırımcıyı harekete geçirdiğini belirtiyor. Borsa İstanbul'da rekorların peş peşe gelmesine rağmen kar satışlarının hızlanması, konuta ek bir kaynak girişini tetikledi. Bununla birlikte arsa ve tarım arazisi yatırımlarında da dikkat çekici bir artış yaşanıyor.

Faiz düşüşleri ile fiyatlar artabilir

Sektör temsilcileri faiz indirimlerinin de sektörde etkili olacağını belirterek "Şu anda konut alımı için en kritik dönemdeyiz. Çünkü faiz indirimleri gündeme geldiğinde fiyatların hızlı bir şekilde yukarıya çıkacağını biliyoruz. Yatırımcı bu gerçeğin farkında olduğu için şimdiden konuta yöneliyor. Bugün fiyatlar görece daha dengeli seviyelerde; bu nedenle alım yapmak için oldukça uygun bir dönem. Faizlerin düşmesiyle birlikte hem talep artacak hem de fiyatlar yükselecek. Yani şu an konut almak, geleceğe dönük en kazançlı adım olacaktır. Konut yalnızca bugünün güvenli yatırımı değil, aynı zamanda yarının güçlü mirası olmaya devam edecek" ifadelerini kullanıyor.

Yıl sonunda rekor beklentisi artıyor

Gayrimenkul uzmanları, hem yatırım hem de oturum amaçlı konut alımlarında son dönemde ivme kazanan artışa dikkat çekerek şu ifadeleri kullanıyorlar: Türkiye'de konut her zaman güvenli liman özelliğini koruyor. Kur Korumalı Mevduat sisteminin sona ermesiyle birlikte yatırımcıların önemli bir kısmı birikimlerini gayrimenkule yönlendirdi. Özellikle büyükşehirlerde orta ve üst segmentteki konutlara talep belirgin şekilde artarken, Anadolu şehirlerinde de hem yatırım hem de oturum amaçlı alımlar hızlanmış durumda. İnsanlar, tasarruflarını enflasyona karşı korumanın en güçlü yolunun konut sahibi olmak olduğunu biliyor. Bu nedenle yalnızca yatırımcılar değil, kendi evini almak isteyen vatandaşlar da harekete geçmiş durumda. Konut piyasasında yaşanan bu canlılık yıl sonuna kadar daha da artacak ve biz yeni bir satış rekoruna tanıklık edeceğiz.

Yatırımlık konutlarda kredi limitleri esnemeli

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, Türkiye'de halen bir konutu bulunan vatandaşların ikinci veya üçüncü daire almak istediklerinde ciddi kredi kısıtlamalarıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtiyor. Bu durumun yerli yatırımcıyı alternatif arayışına yönlendirdiğini ifade eden uzmanlar "Vatandaş, yatırım yapma isteğini ertelemek yerine yurt dışındaki fırsatları değerlendirmeye başlıyor. Özellikle Avrupa ve Orta Doğu'da gayrimenkul yatırımlarına Türklerden yoğun bir talep olduğunu görüyoruz. Ancak bu tablo, Türkiye'nin potansiyel konut yatırımcısını kaybetmesine yol açıyor. Böylece hem sektörün büyümesi yavaşlıyor hem de ülke ekonomisine girecek sermaye yurt dışına kaymış oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yabancılar da kaçıyor

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sektör temsilcileri, kredi kısıtlamalarının yabancı yatırımcı üzerinde de olumsuz etkiler oluşturduğuna dikkat çekti. Açıklamalarda "Türk vatandaşları üzerindeki bu sınırlamalar aslında dolaylı olarak yabancı yatırımcının da Türkiye'den uzaklaşmasına sebep oluyor. Çünkü kredi musluklarının sıkılması, piyasadaki satış ivmesini yavaşlatıyor ve bu da yabancılar için cazibeyi azaltıyor. Eğer 2025 yılı başından bu yana kırılan satış rekorlarının yenilenmesi isteniyorsa, yatırım amaçlı konut alımlarında kredi imkanları mutlaka esnetilmeli. Bu düzenleme hayata geçirilirse hem iç piyasada hareketlilik devam eder hem de yabancı yatırımcı Türkiye'ye yeniden yönelir" ifadeleri kullanıldı.

Yüksek kiralar öğrenci ve memurları zorluyor

Gayrimenkul uzmanları, büyükşehirlerde giderek artan kira bedellerinin hem kamu hizmetlerinde aksamalara yol açtığını hem de öğrencilerin eğitim tercihlerini olumsuz etkilediğini söyledi. Sektör temsilcileri, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde kiraların memur maaşlarının çok üzerinde seyrettiğini belirterek "Bugün bir öğretmen ya da polis, tayinini büyükşehire almak istemiyor. Çünkü maaşının önemli bir kısmını kiraya vermek zorunda kalıyor." dedi.

Yüksek kira sorununun yalnızca çalışan kesimi değil, üniversite öğrencilerini de derinden etkilediğine dikkat çeken uzmanlar "Gençler artık üniversite tercihi yaparken sadece bölüm ya da üniversitenin kalitesine bakmıyor, aynı zamanda o şehirdeki kira fiyatlarını da hesaplıyor" dedi.

Konut sahibi olmak yaşı 40'lara ulaştı

Türkiye'de konut edinme yaş aralığında son 15 yılda dikkat çekici bir değişim yaşandığını belirten uzmanlar, artık gençlerin değil daha ileri yaş grubundaki bireylerin ev sahibi olmaya başladığını söylüyor. 2010'lu yılların ortasında konut kredisi kullananların en yoğun olduğu grubun 30'lu yaşlarda olduğunu hatırlatan uzmanlar, 2024 itibarıyla bu ağırlığın 40'lı yaşlara kaydığını açıkladı. Yapılan değerlendirmelerde, 2015-2016 döneminde Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre konut kredisi kullanıcılarının en yoğun olduğu yaş aralığının 31-41 yaş olduğu, hatta 2009-2013 yılları arasında 18-34 yaş grubunun kredi kullanım payının hızla arttığı belirtildi. Bugün gelinen noktada, konut sahibi olma yaşının 40'lı yaşlara kayması, Türkiye'de hanehalkı ekonomisinin değişen yapısını da ortaya koyuyor.

