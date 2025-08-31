Akdeniz intifadası başlıyor! Gazze için bu kez 80 gemi yola çıkıyor

Global Sumud Filosu, filonun ilk gemilerinin "insani yardım koridoru açmak ve Filistin halkına yönelik devam eden soykırımı sona erdirmek" için İspanya'nın liman kentinden yola çıkacağını duyurdu.

Brezilyalı aktivist Thiago Avila geçen hafta Barselona'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu, tarihteki en büyük dayanışma misyonu olacak ve önceki tüm girişimlerin toplamından daha fazla insan ve gemi katılacak" dedi.

4 Eylül'de Tunus ve diğer Akdeniz limanlarından onlarca başka gemi daha ayrılacak.

Akdeniz intifadası sırasında, "Filistin halkıyla dayanışma içinde" 44 ülkede eşzamanlı gösteriler ve diğer protestolar düzenlenecek.

Filoda çeşitli ülkelerden aktivistler, Avrupalı milletvekilleri ve eski Barselona belediye başkanı Ada Colau gibi kamuoyunda tanınmış kişiler de yer alacak.

İsrail, haziran ve temmuz aylarında aktivistlerin Gazze'ye gemi ile yardım ulaştırma girişimlerini iki kez engellemişti.

Haziran ayında, Madleen adlı yelkenli teknesinde bulunan 12 aktivist, Gazze'nin 185 km batısında İsrail güçleri tarafından durdurulmuş; Thunberg'in de aralarında bulunduğu yolcular gözaltına alınmış ve sınır dışı edilmişti.

Temmuz ayında, 10 ülkeden 21 aktivist, Handala adlı başka bir gemiyle Gazze'ye yaklaşmaya çalışırken durdurulmuştu.

