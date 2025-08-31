Dünyadaki ilk hasta: Adanalı Emrah tıp literatürüne girdi!
Dünyadaki ilk hasta: Adanalı Emrah tıp literatürüne girdi!
Akdeniz intifadası başlıyor! Gazze için bu kez 80 gemi yola çıkıyor
Akdeniz intifadası başlıyor! Gazze için bu kez 80 gemi yola çıkıyor
Özvar'dan 'yabancı öğrenci' açıklaması: YKS kontenjanını düşürmüyorlar
Özvar'dan 'yabancı öğrenci' açıklaması: YKS kontenjanını düşürmüyorlar
Yeni satış rekoru bekleniyor: KKM'den çıkan konuta koştu!
Yeni satış rekoru bekleniyor: KKM'den çıkan konuta koştu!
Palandöken: Hurda araç yasası bir an evvel gündeme gelmeli
Palandöken: Hurda araç yasası bir an evvel gündeme gelmeli
Ağustosta markette 37 üründen 30'unda fiyatlar arttı
Ağustosta markette 37 üründen 30'unda fiyatlar arttı
Yaz tatili hayal oldu: Her 10 kişiden 6'sı tatil yapamadı
Yaz tatili hayal oldu: Her 10 kişiden 6'sı tatil yapamadı
Motosiklet kazaları alarm veriyor: Oran %53
Motosiklet kazaları alarm veriyor: Oran %53
Yeni okul kıyafeti düzenlemesi hazır giyime yaradı
Yeni okul kıyafeti düzenlemesi hazır giyime yaradı
Bakanlık tespit etti: Devlet atıl tarlaları kiraya veriyor!
Bakanlık tespit etti: Devlet atıl tarlaları kiraya veriyor!
Yeni Adli Yıl Başlıyor: Kritik Davalar Masada!
Yeni Adli Yıl Başlıyor: Kritik Davalar Masada!
Adalet Bakanlığı Maaş Promosyonunda Son Durum
Adalet Bakanlığı Maaş Promosyonunda Son Durum
YÖK'e dava açtı, baraj puanı değişti: 837 kişiyi üniversiteli yaptı
YÖK'e dava açtı, baraj puanı değişti: 837 kişiyi üniversiteli yaptı
Husi Başbakanı ile Bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü
Husi Başbakanı ile Bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü
Erdoğan: Zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık!
Erdoğan: Zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık!
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi: Adaletsiz bir karar
Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi: Adaletsiz bir karar
'Hayalet mutfaklarla ilgili çalışma yapıyoruz'
'Hayalet mutfaklarla ilgili çalışma yapıyoruz'
İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı
YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
Ana sayfaHaberler Sağlık

Dünyadaki ilk hasta: Adanalı Emrah tıp literatürüne girdi!

Adana'da kalp kapağında doğumsal bir anomali olan Hüseyin Emrah Yıldız'a (37), yapılan 2 ameliyatın ardından geçmeyen nefes darlığı şikayeti için panik atak tanısı konuldu. Yıllarca bu hastalığa bağlı nefes darlığı yaşadığını sanan Yıldız, geçen ay çarpıntı ve ritim bozukluğu nedeniyle gittiği hastanede, dünyada 3'üncü kez 'sinus valsalva anevrizması' yani baloncuğun kalp içinde yırtılmasına bağlı olarak ameliyat olup, tıp literatürüne girdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Ağustos 2025 12:40, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2025 12:41
Yazdır
Dünyadaki ilk hasta: Adanalı Emrah tıp literatürüne girdi!

Doğumsal kalp kapağı anomalisi olan ve bu nedenle küçük yaşlarda iki kez kalp ameliyat geçiren Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde sağlık çalışanı Hüseyin Emrah Yıldız'ın 13 yıldır nefes darlığı şikayeti hiç geçmedi. Bu süreçte psikiyatriye yönlendirilen Yıldız'a panik atak hastalığı teşhisi konuldu ve yıllarca ilaç kullandı. İlaçlar kesildiğinde nefes problemleri tekrar ortaya çıkan Yıldız, geçen aylarda bir diş çekimi sonrası ritim bozukluğu ve çarpıntı yaşayınca acil servise başvurdu. Burada yapılan tetkiklerin ardından kalp kapağında sorun olduğunu tespit eden kardiyologlar Yıldız'ı, ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Erişkin ve Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şah Topçuoğlu'na yönlendirdi. Topçuoğlu ve ekibi tarafından yapılan ameliyatta 3 ayrı işlem gerçekleştirilen Yıldız, 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

'PANİK ATAK HASTASI OLDUĞUMU SANIYORDUM'

Yapılan son ameliyatın ardından artık rahat nefes alabildiğini söyleyen Hüseyin Emrah Yıldız, "Ben doğuştan kalp ile ilgili bazı sıkıntılarla doğdum. İki kez ameliyat oldum. Kalp ile ilgili sorunlarımın bittiğini düşünüyordum. Yalnız sürekli nefes darlığım oluyordu. Psikiyatriye yönlendirdiler. Panik atak teşhisi konuldu. Kalp ile ilgili bir rahatsızlığımın olmadığını panik atak hastası olduğumu sanıyordum. Geçtiğimiz aylarda ritim bozukluğu, çarpıntı şikayetleriyle acil servise başvurdum. Kardiyolog kalp kapağı ile ilgili bir sorun olduğunu, bu ameliyatı da yalnızca Şah hocanın yapabileceğini söyledi. Ameliyatım çok başarılıydı. Sadece 6 gün yoğun bakımda kaldım ve önceki ameliyatlarıma göre kolay bir süreç geçirdim. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Ameliyattan çıktığımda ilk olarak nefesimi kontrol ettim. Artık çok rahat nefes alabiliyorum" diye konuştu.

BALONCUK KALP İÇİNDE 3'ÜNCÜ KEZ YIRTILDI; TIP LİTERATÜRÜNE GİRDİ

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Şah Topçuoğlu ise hastanın tıp literatürüne girdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Kalpte aort kapağı 3 yaprakçıktan oluşur. Bazı çocuklarda biküspit kapak yani doğumsal olarak aort kapağı 2 yapraktan oluşuyor. Bu da aort duvarında bir zayıflık meydana getiriyor ve sinus valsalva anevrizması yani balonlaşma dediğimiz bir klinik tabloya neden oluyor. Bunun korkutucu ve öldürücü olan tarafı kalbin içine doğru genişleyen o baloncuğun yırtılmasıdır. 100 binde 1 ya da 2 hastada görülüyor. Hastamız da daha önce sinus valsalva anevrizmasına bağlı iki kez ameliyat olmuş. Genellikle tecrübeli ellerde yapılırsa birinci onarımdan sonra başarı oranı yüksektir. Bize de üçüncü kez baloncuğun yırtılması nedeniyle geldi. Ameliyatta balonlaşma tamamen çıkarıldı. O bölge sığır kalp zarı ile kapatıldı. Hastanın biküspit aort kapağı olduğundan dolayı kapak fonksiyonları da kısıtlı olduğu için kapağını da bir mekanik kapak ile değiştirdik. Aynı zamanda hastanın aortu da bu hastalığa bağlı olarak inceldiği için aortunu da koroner sinüslerin üzerinden değiştirerek ameliyatımızı tamamladık. Yaklaşık 7 saat süren ameliyatta 3 ayrı işlem yaptık. Dünya literatüründe böyle üçüncü kez sinus valsalva anevrizması yani baloncuğun kalp içinde yırtılmasına bağlı olarak ameliyat olan hasta hiç yok. Bu hasta, bu yönüyle literatüre girdi. Şu an sağlığı yerinde, yürüyor, kısa bir süre sonra günlük yaşamına dönecek."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber