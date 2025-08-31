AD Scientific Index Bilimsel Performans Sıralamaları 2026 Yayında!
Uluslararası bağımsız sıralama kurumu AD Scientific Index, merakla beklenen 2026 sıralamalarını yayımladı!
Yeni sıralamalar, 221 ülkeden 2.626.699 bilim insanı ile 24.545 kurumu,
13 ana bilim dalı ve 211 disiplinde üretkenlik, atıf etkisi ve bireysel araştırma
performansı kriterlerine göre değerlendiriyor.
Dünyanın En İyi 1000 Üniversitesi Arasında Türkiye'den 17 Üniversite!
Hacettepe Üniversitesi 437. Sıra ile ilk 500'te yer alan tek üniversitemiz
olarak liste başında yer alırken, ilk 1000 de, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
554, İstanbul Teknik Üniversitesi 668, Koç Üniversitesi 671, Ankara Üniversitesi
694,. Ege Üniversitesi 706, Gazi Üniversitesi 747, Dokuz Eylül Üniversitesi
767, Atatürk Üniversitesi 789, İstanbul Üniversitesi 796, Marmara Üniversitesi
841, Erciyes Üniversitesi 846, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 864, İstanbul
Üniversitesi-Cerrahpaşa 922, Sağlık Bilimleri Üniversitesi 935, Boğaziçi Üniversitesi
955 ve Çukurova Üniversitesi 988. Sırada yer aldı.
Top 5000'de: Türkiye'den 169 Üniversite ile Avrupa'da 16., Dünyada 32. Sırada!
İşte Bilimsel Performansta Dünyadaki İlk 10 Ülke: Türkiye Dünyada 32.
Sırada yer aldı.
Bilimsel Performansta Amerika Birleşik Devletleri liste başı olurken onu 2.Birleşik Krallık, 3.Çin, 4.Avustralya, 5.Almanya, 6.İtalya, 7.Kanada, 8.Hollanda, 9.İspanya ve 10. Sırada Fransa izledi. Türkiye Dünyada 32. Sırada yer aldı.
2026'da Öne Çıkan Global Eğilim:
Küresel bilim arenasında dengeler değişiyor! AD Scientific Index 2026'ya göre, Kuzey Amerika ve Avrupa, 'En İyi 100 Üniversite' listesinde zirveyi paylaşırken; Asya, tam 2.078 üniversiteyle 'Top 5000' dünyanın en yaygın akademik ağına sahip kıtası haline geldi.
Sıralama Sistemi Neye Dayanıyor?
2021 yılında kurulan, AD Scientific Index (Alper-Döğer Scientific Index),
araştırmacıların bilimsel üretkenliğini ve atıf etkisini ölçen yenilikçi bağımsız
bir uluslararası sıralama sistemidir.
Geleneksel olarak anketlere veya itibar ölçütlerine dayanan üniversite sıralamalarının
aksine, AD Scientific Index şu yöntemleri kullanır.
" Tamamen doğrulanmış public verileri
" Şeffaf, araştırmacı odaklı, alan ağırlıklı ve tekrarlanabilir
Bu yaklaşım sayesinde bireysel ve kurumsal araştırma performansı, daha önce
hiçbir endeksin sağlayamadığı ölçekte ve real time'a yakın güncellikte değerlendirilmektedir.
AD Scientific Index, dünya genelindeki akademik eğilimleri, üretkenlik örüntülerini
ve araştırma odaklarını görünür kılarak; üniversiteler, politika yapıcılar
ve fon sağlayıcılar için stratejik planlama ve uluslararası iş birliği adına
benzersiz bir yol haritası sunar.
Platform, Google Scholar verilerini çok katmanlı veri temizliği sürecinden geçirerek hem kariyer boyu hem de son dönemdeki performansları değerlendirir. Bu değerlendirmede üç temel bilimsel performans kriteri esas alınır:
- H-Index
- i10 Index
- Toplam Atıf Sayısı
Bu yenilikçi ve şeffaf yöntem sayesinde, kurumlar bilimsel güçlerini karşılaştırabilir,
gelecek planlarını daha sağlam temeller üzerine inşa edebilir ve uluslararası
arenada daha görünür hale gelebilir.
AD Scientific Index'in kurucusu Prof. Dr. Murat Alper yaptığı açıklamada 2026 Sıralaması, yalnızca yüksek etkili akademisyenleri ve kurumları öne çıkarmakla kalmayacak; kurumlar, hükümetler ve fon sağlayıcılar için küresel bir referans noktası olacaktır. Amacımız, katkı ve etkiye dayalı gerçek fırsat eşitliğiyle bilimsel mükemmelliği desteklemektir dedi.
Çok Daha Fazlası İçin: www.adscientificindex.com
