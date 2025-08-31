Bakan Tunç: Yapay zekaya dayalı uygulamalar geliştireceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından 'dijital dönüşüm yerli ve milli teknolojiyle adaletin hizmetinde' notuyla yaptığı paylaşımda, teknolojinin tüm imkanlarını adalet sisteminin hizmetine sunduklarını belirtti.

Bakan Tunç paylaşımında, dijital dönüşümle hizmetlerin verimliliğini ve erişilebilirliğini artırdıklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Kendi kaynaklarımızla, yerli ve milli imkanlarımızla hayata geçirdiğimiz proje ve uygulamalarla zaman ve mekan sınırlarını ortadan kaldırıyoruz. Böylece işlemleri daha da hızlandırırken kaynaklardan ve masraflardan sağladığımız tasarrufla ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Dünyaya örnek olan ve 24'ü uluslararası olmak üzere toplam 47 ödüle layık görülen Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile yargı hizmetlerini teknolojik gelişmelerle güçlendirdik ve bilişim alanında tarihi bir dönüşüme imza attık. UYAP sistemini hayata geçirdiğimiz 2007 yılından günümüze kadar toplam 59 kurum ve kuruluş ile 196 entegrasyon gerçekleştirdik. Bilgi ve belgelerin saniyeler içerisinde temin edilebildiği UYAP'ta; vatandaş portalı 24,6 milyon, avukat portalı 209 bin, uzlaştırmacı portalı 19 bin, bilirkişi portalı 83 bin, arabulucu portalı 48 bin, e-satış portalı 3 milyon kullanıcıya ulaştı. Uygulamaya koyduğumuz Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS), tutuklu ile hükümlülerin duruşma salonlarına getirilmesinin, vatandaşlarımızın ifade vermek için uzaktaki mahkemeye gitmesinin önüne geçtik. SEGBİS'in kullanılmaya başlanıldığı 2013 yılından bugüne kadar kurulumunu tamamladığımız 4 bin 807 adet cihaz ile 6 milyon 799 bin 947 video konferans görüşmesi yapılmasını sağladık. Hukuk mahkemesi yargılamalarında tarafların ve avukatların mahkeme salonuna gitmeden çevrimiçi katıldığı e-duruşma sistemiyle ise 15 Eylül 2020 tarihinden itibaren 3 milyon 705 bin 97 duruşma gerçekleştirdik. E-tebligat sistemiyle haftalarca süren tebligat işlemini, saniyeler içerisinde gerçekleştirilebilir hale getirdik. Böyle yargı süreçlerini hızlandırırken doğamızın yok olmasının önüne geçtik. 2015 yılından günümüze 318 milyon 190 binin üzerinde e-tebligat göndererek; 11 bin 137 ton kağıt tasarrufu sağladık, 189 bin 324 ağacı kesilmekten kurtardık, 24 milyar 358 milyon 333 bin lira tasarruf ettik."

"Yapay zekaya dayalı uygulamalar geliştireceğiz"

Adalet Bakanlığı'nın hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Tunç, "Kullanıcı memnuniyetini esas alan modern bir yazılım altyapısı ile bilişim sistemini yenilemeye devam edecek, yapay zekaya dayalı uygulamalar geliştireceğiz. Yeni teknolojilerin adalet hizmetlerinde kullanılmasını sağlayarak süreçlerin daha hızlı ve etkin bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.