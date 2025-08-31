MHP'den 'af' sinyali! Ceza politikası değişiyor mu?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, ceza infaz sistemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldız, bugün X üzerinden yaptığı paylaşımda, ceza hukukunun temel amacının mahkumları topluma kazandırmak olduğunu vurgulayarak, cezanın bir amaç değil, toplumsal fayda sağlamak için bir araç olduğunu belirtti. Bu kapsamda, çağdaş infaz rejiminin temel hedefinin mahkumların yeniden sosyalleşerek topluma kazandırılması olduğuna dikkat çekti.

Ceza Hukukunun Amacı ve Mahkumların Topluma Kazandırılması

Ceza hukukunda cezanın kendisi bir amaç değildir ; cezadan beklenen amaçları elde etmek için bir araçtır.

; cezadan beklenen amaçları elde etmek için bir araçtır. Cezalandırmayla hedeflenen, vatandaşların kanuna uygun davranışlarını artırmak, gelecekte suç işlenmesini engellemek ve en önemlisi mahkumların yeniden sosyalleşerek topluma kazandırılmasıdır.

Günümüz infaz hukukunda sadece ıslah anlayışı terk edilmiştir; mahkumların sağlıklı bireyler olarak toplumsal hayata dönmesini hedefleyen bir yaklaşım benimsenmektedir.

Ceza politikasının da bu doğrultuda değiştiği, mahkumların sosyal hayata hızlıca adapte olmaları, suçtan uzak bir yaşam sürmeleri ve sağlıklı ilişkiler kurmalarının çağdaş infaz rejiminin temel amacı olduğu vurgulanmıştır.

"Mahkumların sosyalleştirilmesi amacını törpüleyen şeylere fırsat verilmesin" diyerek, bu hedefe zarar verebilecek uygulamalara karşı uyarıda bulunulmuştur.

Genel Af Tartışmaları

Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda konuşan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç , "Genel af zaruri ihtiyaçtır" ifadesini kullanmıştır.

, ifadesini kullanmıştır. Arınç, AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması , ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi ve adil bir infaz düzenlemesi yapılması gerektiğini belirtmiştir.

, ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi ve adil bir infaz düzenlemesi yapılması gerektiğini belirtmiştir. Umut Hakkı'nın uygulanması , KHK'yla ihraç edilenlerin yaşadığı sıkıntılar ve beraat edenlerin görevlerine dönememesi gibi sorunlara dikkat çekmiştir.

, KHK'yla ihraç edilenlerin yaşadığı sıkıntılar ve beraat edenlerin görevlerine dönememesi gibi sorunlara dikkat çekmiştir. Hukuk içinde kalmak şartıyla yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini vurgulamış ve komisyonun bu adımları cesaretle atması gerektiğini ifade etmiştir.



