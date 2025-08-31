Erdoğan, Şi'nin liderler onuruna verdiği yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meyciang Kongre Merkezi'nde düzenlenen gala yemeğine, eşi Emine Erdoğan ile iştirak etti.

Erdoğan çifti, Çin Devlet Başkanı Şi ve eşi Pıng Liyüen tarafından karşılandı. Yemeğe katılan liderler ve eşleri de aile fotoğrafında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi esnasında Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile tokalaştı ve sohbet etti.

Liderler, daha sonra Çin Devlet Başkanı Şi'nin verdiği akşam yemeğine iştirak etti.



