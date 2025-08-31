Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla soruşturma başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 31 Ağustos 2025 tarihinde yaptığı basın açıklamasıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen D.A. isimli şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, D.A.'nın sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı ve bu durumun tespit edilmesi üzerine harekete geçildiği belirtildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şahıs hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, konuya ilişkin sürecin kamuoyu ile paylaşılacağı vurgulandı.