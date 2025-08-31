Mali müşavirin cinayet şüphelisi, azmettirici ile 500 bin liraya anlaşmış

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde mali müşavir İsmet Çelik'i (65) tabancayla vurup öldüren Abdülselam Buğday'ın (26), azmettirici ile 500 bin liraya anlaştığı ortaya çıktı. Buğday'ın cinayetten 2 gün önce Ankara'dan Bolvadin'e geldiği belirlendi. Saldırı anının kamera görüntüsü de ortaya çıktı.

Olay, 28 Ağustos sabah saatlerinde Bolvadin'e bağlı Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Mali müşavir İsmet Çelik, işe gitmek için evden çıktığı sırada araçla gelen kar maskeli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından tabancayla vurulan İsmet Çelik, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsmet Çelik, ambulansla götürüldüğü AFSÜ Hastanesi'nde tedaviye alındı. İsmet Çelik, bir gün sonra sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

AKSAYAN AYAĞINDAN TESPİT EDİLDİ

Bolvadin Emniyet Müdürlüğü ile Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, cinayete ilişkin güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, saldırganın tek bacağının aksadığını fark etti. İlçedeki çeşitli iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, saldırganın Abdülselam Buğday olduğunu belirledi.

Olaydan 2 gün önce Ankara'dan Bolvadin'e geldiği belirlenen Buğday'ın, cinayet sonrası taksiyle Afyonkarahisar'a, oradan da otobüsle Eskişehir'e ve ardından İstanbul'a gittiği tespit edildi. Buğday'ın Çelik'i vurmak için anlaştığı 500 bin liranın 250 bin lirasını İstanbul'daki azmettiricilerden alıp, ardından Ankara Sincan'a gittiği saptandı. Sincan'da operasyonla gözaltına alınan şüpheli, Bolvadin'e getirildi. Abdülselam Buğday, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, İsmet Çelik'in, 6 ay önce de evinin önünde silahlı saldırıya uğradığı, yara almadan kurtulduğu, olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi.



