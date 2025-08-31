TSK'nı yeni mezunları için düzenlenen törende, Diyanet İşleri Başkanı dua etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu'nda düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. Törende İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir de konuşma yaptı.

AİLELERE SELAMLAR, MEZUNLARA DİPLOMALAR

Bakan Yerlikaya ve komutanlar, tören alanına girişlerinde mezunların ailelerini selamladı. Dönem birincisi subay ve astsubayların yaş kütüklerine yıldız ve plaket çakmasının ardından diplomalar takdim edildi. Dönem birincileri ile uluslararası öğrenciler diplomalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

ALİ ERBAŞ DUA ETTİRDİ

Bayrak devir teslim töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayraktarlara diplomalarını verdi.

Törende Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve Jandarma Havacılık Başkanlığı ekipleri dağcılık, paraşüt ve helikopter gösterileri gerçekleştirdi.

Tören geçişinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua okudu.