Ankara'da akran şiddeti: 14 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşayan K.E.Ö., arkadaşlarıyla önceki gün ilçede düzenlenen bir konsere gitti.

Konserde K.E.Ö. ve arkadaşları başka bir grupla "ne bakıyorsun" iddiasıyla tartıştı.

K.E.Ö. ve arkadaşları konser çıkışında tartıştıkları grupla karşılaştı.

ÇENESİ KIRILDI

İddiaya göre, arkadaşları kaçarken, K.E.Ö., tartıştıkları grup tarafından dövüldü.

Çenesi kırılan çocuk, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ŞİKAYETTE BULUNDU

K.E.Ö.'nün babası ise saldıyı yapan çocukların suç kaydının çok olduğunu iddia ederek, şikayette bulunduğunu belirtti.



