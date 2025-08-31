Ankara'da akran şiddeti: 14 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
Ankara'da düzenlenen konserde yaşanan tartışma, kan donduran bir saldırıya dönüştü. Kaçan arkadaşlarını geride bırakan K.E.Ö., suç kaydı kabarık grup tarafından dövüldü ve çenesi kırıldı. Ailesi ise adalet arayışında.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşayan K.E.Ö., arkadaşlarıyla önceki gün ilçede düzenlenen bir konsere gitti.
Konserde K.E.Ö. ve arkadaşları başka bir grupla "ne bakıyorsun" iddiasıyla tartıştı.
K.E.Ö. ve arkadaşları konser çıkışında tartıştıkları grupla karşılaştı.
ÇENESİ KIRILDI
İddiaya göre, arkadaşları kaçarken, K.E.Ö., tartıştıkları grup tarafından dövüldü.
Çenesi kırılan çocuk, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
ŞİKAYETTE BULUNDU
K.E.Ö.'nün babası ise saldıyı yapan çocukların suç kaydının çok olduğunu iddia ederek, şikayette bulunduğunu belirtti.