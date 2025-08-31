Ankara'nın deprem gerçeği: Hangi bölgeler öncelikli riskte?
Bakan Kurum, Ödemişli Cavit amcaya verdiği sözü tutu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum orman yangınında hasar gören konutların temelini, evini kaybettiği için gözyaşı döken Ödemişli 60 yaşındaki Cavit Özer ve 56 yaşındaki Hüseyin Köymen ile birlikte attı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2025 17:57, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2025 17:59
Bakan Kurum, Ödemişli Cavit amcaya verdiği sözü tutu

Ödemiş Kaymakamlığı önünde düzenlenen "İzmir Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne, Üzümlü köyünde evi yanan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 5 Temmuz'daki ziyaretinde "Her şeyimiz gitti" diyerek gözyaşı döken Cavit Özer ile Hüseyin Köymen de katıldı.

Bakan Kurum konuşması sırasında Özer ve Köymen'den bahsederek,

"Evi yanan Cavit amcamıza sarıldığımızda o döktüğü gözyaşlarını hiç unutamıyorum. Bana dönüp, 'her şeyimiz gitti' dediğinde çok üzüldüm ama kendisine o gün bir söz verdim. 'Cavit amca sen hiç ama hiç canını sıkma. Senin canın sağ olsun, evlatların sağlıklı olsun. Gerisini biz hallederiz. Evinin daha iyisini, daha güzelini yaparız' dedim. O an düşündüm ki Cavit amcamız için, Ödemiş'in, Seferihisar'ın bu yiğit insanları için ne yapsak azdır"

dedi.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Bakan Kurum'un kürsüye davet ettiği Özer, "Allah devletimize zeval vermesin. Allah hepinizden razı olsun. Çok mutluyum" if adelerini kullandı.

Özer ve Köymen ile butona basan Bakan Kurum ise "İşte bizim en büyük kazancımız milletimizin duası; Cavit amcamızın, Hüseyin kardeşimizin bize olan inancı. Biz bu inançla çalışmaya koşturmaya devam edeceğiz. Yeni yuvalarımız hayırlı olsun" diye konuştu.


