ASSAN'ın sahibi ile yöneticisi tutuklandı
Selçuk Bayraktar: Rotamız belli, hedefimiz daha da büyük
Ankara'nın deprem gerçeği: Hangi bölgeler öncelikli riskte?
HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu: Yargıda yeni bir dönem başlıyor
MHP'den 'af' sinyali! Ceza politikası değişiyor mu?
500 lira için kiracısını öldürdü, evi yandı
İzmir'de su krizi: Çeşmelerde kuyruk oluştu
Diyanet İşleri Başkanlığından 'altın varaklı davetiye' haberine yalanlama
Ağustosta markette fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Altın tarihi seviyelere ulaştı: Rekor kapanış sonrası yeni zirve
İnternetten satılan 'mucize ürünler'e ağır ceza: 7 ayda 109 milyon TL
Bakanlıktan okula başlayacak öğrencilerin ailelerine uyarı
Dünyadaki ilk hasta: Adanalı Emrah tıp literatürüne girdi!
Akdeniz intifadası başlıyor! Gazze için bu kez 80 gemi yola çıkıyor
Özvar'dan 'yabancı öğrenci' açıklaması: YKS kontenjanını düşürmüyorlar
Yeni satış rekoru bekleniyor: KKM'den çıkan konuta koştu!
Palandöken: Hurda araç yasası bir an evvel gündeme gelmeli
Yaz tatili hayal oldu: Her 10 kişiden 6'sı tatil yapamadı
Motosiklet kazaları alarm veriyor: Oran %53
Yeni okul kıyafeti düzenlemesi hazır giyime yaradı
Bakanlık tespit etti: Devlet atıl tarlaları kiraya veriyor!
Yeni Adli Yıl Başlıyor: Kritik Davalar Masada!
Adalet Bakanlığı Maaş Promosyonunda Son Durum
YÖK'e dava açtı, baraj puanı değişti: 837 kişiyi üniversiteli yaptı
Husi Başbakanı ile Bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü
Erdoğan: Zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık!
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi: Adaletsiz bir karar
'Hayalet mutfaklarla ilgili çalışma yapıyoruz'
Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği karşısında hızlı başladı. Eryaman Stadı'nda oynanan maçta ilk gol 14. dakikada Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene'den geldi. 5 dakika aralıklarla iki gol atan En-Nesyri maçın yıldızı oldu. Fenerbahçe ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. 64. dakikada Goutas farkı ikiye de indirse maçın geri kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Ağustos 2025 19:46, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2025 21:11
Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oldu.

Eryaman Stadı'nda oynanan maç saat 19.00'da hakem Çağdaş Altay'ın düdüğüyle başladı. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Geçtiğimiz hafta Kocaelispor'u 3-1 yenen sarı-lacivertli ekip, Ankara'da üç puan için mücadele ediyor.

İlk 11'ler

Gençlerbirliği: Gökhan, Pedro, Goutas, Thalisson, Hanousek, Kyabou, Zuzek, Traore, Göktan, Metehan, Koita.

Fenerbahçe: Livakovic, Oğuz, Skriniar, Çağlar, Brown, Alvarez, Fred, İrfan Can Kahveci, Talisca, Nene, En-Nesyri.

Maçtan önemli dakikalar

1' Müsabaka Çağdaş Altay'ın düdüğüyle başladı.

9' İrfan Can Kahveci yerde kaldı. Fenerbahçe ceza sahasının az dışından serbest vuruş kullanacak.

10' İrfan Can'ın kullandığı frikik, Gençlerbirliği barajından döndü.

14' GOL | Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, takımını öne geçirdi.

19' Talisca'nın şutunda Gökhan Akkan gole izin vermedi.

35' GOL | Fenerbahçe'nin golcüsü En-Nesyri, farkı ikiye çıkardı.

40' GOL | Yine En-Nesyri attı. Skor 3-0 oldu.

45' İlk yarının sonuna ilave 1 dakika eklendi.

İlk yarı sonucu | Gençlerbirliği 0-3 Fenerbahçe

46' Gençlerbirliği ikinci yarıya Metehan Mimaroğlu yerine Oğulcan Ülgün'le başladı.

57' M. Kyabou kenara gelirken Abdurrahim Dursun oyuna dahil oldu.

58' Brown ve Fred'in yerine Oosterwolde ile İsmail oyunda.

64' GOL | Gençlerbirliği, Goutas ile farkı ikiye indirdi.

68' Talisca ile Oğuz'un yerine Mert Müldür ve Szymanski oyunda.

90' İkinci yarının sonuna ilave 4 dakika eklendi.

Maç sonucu | Gençlerbirliği 1-3 Fenerbahçe


