Bursa'da inşaatta kaza! İşçi havalandırma boşluğuna düştü
Bursa İnegöl'de inşaatta çalışan Orhan Y., havalandırma boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Ağustos 2025 20:25, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2025 20:27
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden 3 katlı inşaatta Orhan Y. (31) adlı işçi çalıştığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu havalandırma boşluğuna düştü.
Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşen işçi ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.