Serinlemek isteyen 12 yaşındaki çocuk can verdi
Hatay'da serinlemek için denize giren 12 yaşındaki Emre Güler, rip akıntısına kapılarak hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2025 20:32, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2025 20:35
Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği Hatay'da serinlemek isteyen Alahattin Güler (19) ile Emre Güler (12), Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde denize girdi. Bir süre sonra rip akıntısına kapılan Alahattin ile Emre boğulma tehlikesi geçirdi.
Denizde iki kişinin çırpındığını fark eden Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekibi, denize girerek kurtarma çalışması başlattı.
Boğulma tehlikesi yaşayan iki kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Emre Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Alahattin Güler'in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.