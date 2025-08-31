Türkiye'den Suriye'nin eğitim sistemine kapsamlı destek

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, Suriye'deki eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Suriye'deki İbn Zaidoun Erkek Ortaokulu, Mutasım İlkokulu ve Arif Al Nkedi Erkek Ortaokulu'nda onarım ve donatım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde eğitim alanında önemli destekler sağlamaya devam ediyor.

Eğitim sisteminin güçlendirilmesi, tecrübe paylaşımı, okulların yeniden inşa edilmesi, mevcut binaların tadilattan geçirilmesi, mesleki eğitim iş birliği ve dijital altyapının kurulması gibi başlıklarda yürütülen çalışmalar dikkat çekiyor.

Suriye'de ilk etapta İbn Zaidoun Erkek Ortaokulu, Mutasım İlkokulu ve Arif Al Nkedi Erkek Ortaokulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onarım ve donatım çalışmaları yapılıyor. Okullarda fiziksel altyapı güçlendirilirken, öğrencilere daha iyi imkanlar sunmak için eğitim materyalleri ve teknik donatım desteği de sağlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında söz konusu okullarda öğrencilere daha nitelikli ve çağdaş bir eğitim ortamı sunulacak.

Proje kapsamında Ankara'da düzenlenen "Bakanlık Birimleriyle İş Birliği Toplantısı"na, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Suriye Eğitim Bakan Yardımcısı Yousef Annan da katıldı. Ardından Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten'in Suriye'de gerçekleştirdiği saha ziyaretleriyle hem yerinde incelemeler yapıldı hem de Şam'daki resmi temaslarla birlikte eğitim alanında iş birliğinin çerçevesi belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, bölgede çocukların eğitim hakkından mahrum kalmaması için yoğun çaba harcıyor. Bu kapsamda sadece okul onarımları ve yeni binaların inşası değil; aynı zamanda öğretmen yetiştirme, müfredat geliştirme, dijital dönüşüm ve tecrübe paylaşımı gibi kritik alanlarda da destek sunuluyor.

Türkiye, kardeş Suriye halkının yanında olduğunu bir kez daha göstererek, eğitim yoluyla kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.



