Emlak vergilerine ilişkin DMM'den açıklama
Global Sumud Filosu'nun ilk kısmı Gazze'ye doğru yola çıktı
İnternette çocuklar için zararlı 2 bin 704 dijital içeriğe müdahale edildi
ASSAN'ın sahibi ile yöneticisi tutuklandı
Selçuk Bayraktar: Rotamız belli, hedefimiz daha da büyük
Ankara'nın deprem gerçeği: Hangi bölgeler öncelikli riskte?
HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu: Yargıda yeni bir dönem başlıyor
MHP'den 'af' sinyali! Ceza politikası değişiyor mu?
500 lira için kiracısını öldürdü, evi yandı
İzmir'de su krizi: Çeşmelerde kuyruk oluştu
Diyanet İşleri Başkanlığından 'altın varaklı davetiye' haberine yalanlama
Ağustosta markette fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Altın tarihi seviyelere ulaştı: Rekor kapanış sonrası yeni zirve
İnternetten satılan 'mucize ürünler'e ağır ceza: 7 ayda 109 milyon TL
Bakanlıktan okula başlayacak öğrencilerin ailelerine uyarı
Dünyadaki ilk hasta: Adanalı Emrah tıp literatürüne girdi!
Özvar'dan 'yabancı öğrenci' açıklaması: YKS kontenjanını düşürmüyorlar
Yeni satış rekoru bekleniyor: KKM'den çıkan konuta koştu!
Palandöken: Hurda araç yasası bir an evvel gündeme gelmeli
Yaz tatili hayal oldu: Her 10 kişiden 6'sı tatil yapamadı
Motosiklet kazaları alarm veriyor: Oran %53
Yeni okul kıyafeti düzenlemesi hazır giyime yaradı
Bakanlık tespit etti: Devlet atıl tarlaları kiraya veriyor!
Yeni Adli Yıl Başlıyor: Kritik Davalar Masada!
Adalet Bakanlığı Maaş Promosyonunda Son Durum
YÖK'e dava açtı, baraj puanı değişti: 837 kişiyi üniversiteli yaptı
Husi Başbakanı ile Bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü
Erdoğan: Zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık!
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Samsunspor taraftarlarına silahlı saldırı! 4 kişi yaralı

Trabzonspor-Samsunspor maçı için yolda mola veren Samsunspor taraftarları, Giresun'da silahlı saldırıya uğradı. 4 kişi yaralandı! Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, bir restoranda çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 Samsunspor taraftarından birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2025 22:44, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2025 23:06
Trabzonspor-Samsunspor maçı için Trabzon'a giden Samsunspor taraftarları, Giresun'un Espiye ilçesinde bir lokantada yemek molası verdi. Restoranda çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Trabzonspor-Samsunspor maçı için Trabzon'a giden Samsunspor taraftarları, Espiye Gölağzı mevkiinde bulunan bir restoranda yemek yemek için mola verdi. Ancak işletme sahibi, taraftarları alkollü olmaları nedeniyle aile ortamına almak istemedi. Bunun üzerine çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda Samsunspor taraftar kafilesinden 4 kişi, silahla vurulması sonucu yaralandı.

Samsunspor: Trabzonspor ile ilgisi yok

Samsunspor Kulübü, Giresun'da yaşanan menfur saldırıya ilişkin yeni açıklama yaptı. Kulüp, resmi makamlardan ve taraftarlardan edinilen bilgilere dayanarak, olayın Trabzonspor ile oynanacak müsabaka ve iki kulüp arasındaki barışçıl rekabetle hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurguladı.

Kulübün açıklamasında, "Resmi makamlardan ve taraftarlarımızdan alınan bilgiler doğrultusunda, yaşanan menfur saldırının Trabzonspor ile oynayacağımız müsabaka ve barış ile dostluk içinde yürüttüğümüz rekabetle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Giresun Valisi: Yaralanan taraftarın durumu ağır

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, bir restoranda çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 Samsunspor taraftarından birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Vali Serdengeçti yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde Tirebolu'da bir restoranda Samsunspor taraftarı R.Ç. ve Ü.Ç.'ye silahlı saldırıda bulunulmuştur. Yaralılarımızın tedavileri sürmekte olup, Ü.Ç.'nin durumu ciddiyetini korumaktadır. Şiddetle kınadığımız bu menfur saldırıya ilişkin çok yönlü soruşturma derhal başlatılmış, olayın şüphelisi E.T. gözaltına alınmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" i fadelerine yer verdi.


