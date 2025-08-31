Samsunspor taraftarlarına silahlı saldırı! 4 kişi yaralı

Trabzonspor-Samsunspor maçı için Trabzon'a giden Samsunspor taraftarları, Giresun'un Espiye ilçesinde bir lokantada yemek molası verdi. Restoranda çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Trabzonspor-Samsunspor maçı için Trabzon'a giden Samsunspor taraftarları, Espiye Gölağzı mevkiinde bulunan bir restoranda yemek yemek için mola verdi. Ancak işletme sahibi, taraftarları alkollü olmaları nedeniyle aile ortamına almak istemedi. Bunun üzerine çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda Samsunspor taraftar kafilesinden 4 kişi, silahla vurulması sonucu yaralandı.

Samsunspor: Trabzonspor ile ilgisi yok

Samsunspor Kulübü, Giresun'da yaşanan menfur saldırıya ilişkin yeni açıklama yaptı. Kulüp, resmi makamlardan ve taraftarlardan edinilen bilgilere dayanarak, olayın Trabzonspor ile oynanacak müsabaka ve iki kulüp arasındaki barışçıl rekabetle hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurguladı.

Kulübün açıklamasında, "Resmi makamlardan ve taraftarlarımızdan alınan bilgiler doğrultusunda, yaşanan menfur saldırının Trabzonspor ile oynayacağımız müsabaka ve barış ile dostluk içinde yürüttüğümüz rekabetle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Giresun Valisi: Yaralanan taraftarın durumu ağır

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, bir restoranda çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 Samsunspor taraftarından birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Vali Serdengeçti yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde Tirebolu'da bir restoranda Samsunspor taraftarı R.Ç. ve Ü.Ç.'ye silahlı saldırıda bulunulmuştur. Yaralılarımızın tedavileri sürmekte olup, Ü.Ç.'nin durumu ciddiyetini korumaktadır. Şiddetle kınadığımız bu menfur saldırıya ilişkin çok yönlü soruşturma derhal başlatılmış, olayın şüphelisi E.T. gözaltına alınmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" i fadelerine yer verdi.



