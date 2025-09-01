Global Sumud Filosu'nun ilk kısmı Gazze'ye doğru yola çıktı
İnternette çocuklar için zararlı 2 bin 704 dijital içeriğe müdahale edildi
ASSAN'ın sahibi ile yöneticisi tutuklandı
Selçuk Bayraktar: Rotamız belli, hedefimiz daha da büyük
Ankara'nın deprem gerçeği: Hangi bölgeler öncelikli riskte?
HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu: Yargıda yeni bir dönem başlıyor
MHP'den 'af' sinyali! Ceza politikası değişiyor mu?
500 lira için kiracısını öldürdü, evi yandı
İzmir'de su krizi: Çeşmelerde kuyruk oluştu
Diyanet İşleri Başkanlığından 'altın varaklı davetiye' haberine yalanlama
Ağustosta markette fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Altın tarihi seviyelere ulaştı: Rekor kapanış sonrası yeni zirve
İnternetten satılan 'mucize ürünler'e ağır ceza: 7 ayda 109 milyon TL
Bakanlıktan okula başlayacak öğrencilerin ailelerine uyarı
Dünyadaki ilk hasta: Adanalı Emrah tıp literatürüne girdi!
Özvar'dan 'yabancı öğrenci' açıklaması: YKS kontenjanını düşürmüyorlar
Yeni satış rekoru bekleniyor: KKM'den çıkan konuta koştu!
Palandöken: Hurda araç yasası bir an evvel gündeme gelmeli
Yaz tatili hayal oldu: Her 10 kişiden 6'sı tatil yapamadı
Motosiklet kazaları alarm veriyor: Oran %53
Yeni okul kıyafeti düzenlemesi hazır giyime yaradı
Bakanlık tespit etti: Devlet atıl tarlaları kiraya veriyor!
Yeni Adli Yıl Başlıyor: Kritik Davalar Masada!
Adalet Bakanlığı Maaş Promosyonunda Son Durum
YÖK'e dava açtı, baraj puanı değişti: 837 kişiyi üniversiteli yaptı
Husi Başbakanı ile Bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü
Erdoğan: Zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık!
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi: Adaletsiz bir karar
1 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları

1 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2025 00:01, Son Güncelleme : 01 Eylül 2025 00:03
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meyciang Kongre Merkezi'nde, Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu'na katılacak.

(Tiencin)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yargıtay Başkanlığı'nda düzenlenecek Adli Yıl Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Başkanlığı'nda yapılacak Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılacak, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Yeni adli yılın başlaması dolayısıyla Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i ziyaret edecek. 2025-2026 Adli Yıl Açılış Töreni, Yargıtay Başkanlığı İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda yapılacak.

(Ankara/10.00/14.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, AK Parti ve MHP İl başkanlıklarını ziyaret edecek, Balıkesir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenecek "Geçmişin İzinde Geleceğe Umutla Buluşması"na katılacak.

(Balıkesir/11.45/14.00/14.50/15.20)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenecek programa iştirak edecek.

(Karabük/11.30)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek, kentte bazı ziyaretlerde bulunacak.

(Isparta/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın 2. çeyreği ile geçen yıla ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ablukasını kırma hedefiyle İspanya'dan Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, Çin'de devam edecek.

(Tiencin)

3- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlıkta Mevlid-i Nebi Haftası Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nde "Yazmaların Peşinde Bir Ömür: Nuri Arlasez" sergisinin açılışına katılacak, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki restorasyon ve güçlendirme çalışmalarını inceleyerek, basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/11.00/12.00)

SPOR

1- A Milli Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) A Grubu'ndaki dördüncü maçında Estonya ile karşı karşıya gelecek.

(Riga/14.45)

2- Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda son 16 turu maçları tamamlanacak. Türkiye, son 16 turunda Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

(Bangkok/16.30)

3- A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki Gürcistan ve İspanya maçları öncesi Riva'da toplanmaya başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, ilk antrenmanını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

(İstanbul/18.00)

4- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Ray Sigorta arasında milli takımlar ana sponsorluğu kapsamında iş birliği anlaşması, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imzalanacak.

(İstanbul/11.00)

5- Teniste sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvası ABD Açık devam edecek.

(New York)

