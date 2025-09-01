Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2025 07:34, Son Güncelleme : 01 Eylül 2025 07:37
Y.Ö'nün kullandığı otomobil, K.A yönetimindeki otomobille Bozyurt Mahallesi'nde çarpıştı.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda yolcu konumunda bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine götürüldü.