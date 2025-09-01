Eşyalı Kiralık Dairelere İlgi Artıyor: Hangi Şehirler Önde?

Türkiye'de kiralık konutların %33,7'si eşyalı olarak ilana çıkıyor. Ev sahipleri için %20-30 daha yüksek getiri sağlaması ve kiracılar için taşınma kolaylığı ile eşya maliyetinden tasarruf avantajı sunması, eşyalı dairelere olan ilgiyi artırıyor. Eşyalı kiralık daire ilanlarının en yüksek olduğu iller arasında Isparta, Burdur, Muş, Bingöl ve Kars öne çıkıyor. İstanbul ise ortalamanın altında eşyalı kiralık daire ilanıyla dikkat çekiyor. Gayrimenkul sektörü, hem kira getirisi hem de değer artışı açısından önemli bir yatırım aracı olarak öne çıkarken, son yıllarda kiralık konut piyasasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Eşyalı Kiralık Dairelere İlgi Neden Arttı?

Sektör temsilcileri, konutların fiyatına göre daha düşük bütçelerle eşyalı hale getirilebildiğini ve buna karşılık kira tutarının boş evlere göre %20-30 daha yüksek olduğunu belirtiyor. Son yıllarda bu nedenle eşyalı konut sayısında artış yaşanıyor. Kiracılar ise taşınma kolaylığı ve eşya maliyetinden tasarruf sağladığı için eşyalı dairelere daha fazla talep gösteriyor.

Eşyalı Kiralık İlan Oranının En Yüksek Olduğu İller

Isparta: %67,6

%67,6 Burdur: %67,1

%67,1 Muş: %66,9

%66,9 Bingöl: %63,3

%63,3 Kars: %63,1

%63,1 Aksaray: %57,5

%57,5 Karaman: %57,1

%57,1 Denizli: %55,8

%55,8 Kütahya: %54,0

%54,0 Muğla: %53,5

%53,5 Afyonkarahisar: %52,7

%52,7 Aydın: %52,4

%52,4 Bitlis: %51,9

%51,9 Karabük: %50,8

%50,8 Edirne: %50,6

Ağırlıklı Olarak 1+1 Konutlara İlgi

Dr. Ahmet Büyükduman'a göre, eşyalı kiralık dairelerin ilanlar içindeki payı %34 düzeyinde. Özellikle üniversitelerin kayıt döneminde bu oran artıyor. Ağustos verilerine göre kiralık ilanlarındaki 1+1 dairelerin %60'ı eşyalı. Isparta, Burdur, Denizli ve Afyon'da sadece 1+1 daireler dikkate alındığında bu oran %90'ın üzerinde.

Kiralama Süresi ve İstanbul'daki Durum

Eşyalı kiralık talep edenler genellikle 1-2 yıl oturduktan sonra daireden çıkıyor ve tahliye süreçlerinde daha az problem yaşanıyor. Bu durum ev sahiplerine güncel kiralarla evlerini yeniden kiraya verme fırsatı sunuyor. İstanbul'da ise ilandaki dairelerin sadece %26,6'sı eşyalı. Bu oran Türkiye ortalamasının altında kalıyor. Sektör temsilcileri, toplam ve boş konut arzının yüksek olması nedeniyle İstanbul'da eşyalı kiralık oranının düşük olduğunu belirtiyor.

Eşyalı Konut Arzının Yüksek Olduğu İllerin Özellikleri

Eşyalı konut arzının yüksek olduğu illerde konut piyasasının sığ olduğu ve ilana çıkmayan konutların da bulunduğu ifade ediliyor.