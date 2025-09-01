Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin bir araya geldi
KYK yurtlarında kalan öğrencilere enflasyonun üzerinde zam yapıldı
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte güçlü büyüdü
Altın tarihi yüksek seviyede
300 Bin Dekar Araziyi Devlet Kiraya Verebilir
Özgür Özel: Füze testlerini Sinop'ta yapmayın, balıklar ürküyor
Eşyalı Kiralık Dairelere İlgi Artıyor: Hangi Şehirler Önde?
Şahin: RTÜK'e yönelik algı operasyonları beyhudedir
Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları bugün başlıyor
Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Okullarda 'uyum haftası' bugün başlıyor
Sıcaklıklar yeni haftada artacak mı?
Global Sumud Filosu'nun ilk kısmı Gazze'ye doğru yola çıktı
İnternette çocuklar için zararlı 2 bin 704 dijital içeriğe müdahale edildi
ASSAN'ın sahibi ile yöneticisi tutuklandı
Selçuk Bayraktar: Rotamız belli, hedefimiz daha da büyük
Ankara'nın deprem gerçeği: Hangi bölgeler öncelikli riskte?
HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu: Yargıda yeni bir dönem başlıyor
MHP'den 'af' sinyali! Ceza politikası değişiyor mu?
500 lira için kiracısını öldürdü, evi yandı
İzmir'de su krizi: Çeşmelerde kuyruk oluştu
Diyanet İşleri Başkanlığından 'altın varaklı davetiye' haberine yalanlama
Ağustosta markette fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Altın tarihi seviyelere ulaştı: Rekor kapanış sonrası yeni zirve
İnternetten satılan 'mucize ürünler'e ağır ceza: 7 ayda 109 milyon TL
Bakanlıktan okula başlayacak öğrencilerin ailelerine uyarı
Dünyadaki ilk hasta: Adanalı Emrah tıp literatürüne girdi!
Özvar'dan 'yabancı öğrenci' açıklaması: YKS kontenjanını düşürmüyorlar
Yeni satış rekoru bekleniyor: KKM'den çıkan konuta koştu!
Palandöken: Hurda araç yasası bir an evvel gündeme gelmeli
Yenilenebilir güç yükseliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, temmuz ayı sonu itibarıyla ülkemizdeki elektrik kurulu gücün 120 bin megavatı aştığını duyurdu.

01 Eylül 2025 08:36
Yenilenebilir güç yükseliyor

Türkiye enerji güvenliğini artırmak için arz odaklı yatırımlarına devam ediyor. Yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde her geçen gün kurulu güç artışı sürüyor. Son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'de temmuz sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünün 120 bin megavatı geçtiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerjinin kurulu güç içindeki payı da yükseldi.

YÜZDE 61'İ TEMİZ ENERJİDEN

Temmuz sonu itibarıyla elektrik kurulu gücü 120 bin 163 megavata ulaştı. Toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 61,1'e karşılık gelen 73 bin 477 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu. Yenilenebilir enerji kurulu gücünde hidroliğin payı 32 bin 289 megavat ile yüzde 26,9, güneşin payı 23 bin 423 megavat ile yüzde 19,5 ve rüzgarın payı 13 bin 695 megavat ile yüzde 11,4 olarak kayıtlara geçti. Biyokütle 2 bin 337 megavat ile yüzde 1,9, jeotermal ise 1734 megavat ile yüzde 1,4 paya ulaştı.

GÜNEŞ VE RÜZGARIN PAYI YÜZDE 30

Temmuz sonu itibarıyla rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünün toplamı 37 bin 118 megavatı bulurken bu iki kaynağın kurulu güç içindeki toplam payı ise yüzde 30,9 oldu. Aynı dönemde, toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların payı yüzde 70,7 oldu. Kurulu gücün 84 bin 959 megavatı yerli kaynaklardan oluştu.

