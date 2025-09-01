Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'de diplomasi trafiği

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve marjındaki temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, konakladığı otelde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Türkiye ile Azerbaycan'ın gelecek dönemde bölgesel kalkınma hamlelerini eş güdüm içinde şekillendirmesinin önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu, Türkiye'nin sürece katkıda bulunmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar atmayı sürdüreceğini belirtti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile de görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabulünde Güney Kafkasya'da kalıcı istikrar, barışa yönelik adımlar ışığında Türkiye-Ermenistan ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnun olduğunu, Türkiye'nin bölgede barış, istikrar ve kalkınmayı desteklediğini ve sürece katkıda bulunmayı sürdüreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye ile Ermenistan arasında iş birliğini artırmaya matuf adımların değerlendirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında ilk görüşmesini Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapmıştı.

Basına kapalı görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular konuşulmuş, Gazze'deki son durum ele alınmıştı.

İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin etraflıca değerlendirildiği görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ticaretin dengeli ve sürdürülebilir kılınması için yatırımlarla desteklenmesi gerektiğini, özellikle dijital teknolojiler, enerji, sağlık ve turizm alanlarının potansiyelinin büyük olduğunu, bu minvalde Çin firmalarının Türkiye'de yatırım yapmaları hususunda eşgüdümün artırılmasının fayda sağlayacağını ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile Pakistan'ın ticaret, enerji, savunma sanayii ve güvenlik başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için gayret gösterdiklerini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Pakistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ilişkilerin geliştirilmesinden memnuniyet duyduğunu, bu konuda sergilenen dayanışmayı takdirle karşıladıklarını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'deki soykırım politikasını genişletmek istediğini, Türkiye'nin bu soykırıma karşı Pakistan ile aynı çizgide durduğunu, Pakistan'la eş güdüm içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etmişti.

Erdoğan, Suriye'nin birliği ile toprak bütünlüğünün Türkiye için vazgeçilemez olduğunu belirterek, Suriye'yi karıştırmaya yönelik her türlü tutum ve eylemin karşısında konumlandığımızı vurgulamıştı.



