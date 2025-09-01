Mardin'de 15 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mardin'de Ömerli ilçesine bağlı Kocasırt Mahallesi'nde, 15 yaşındaki Mehmet Veysi B., henüz belirlenemeyen bir nedenle başından silahla vurulmuş halde bulundu.

