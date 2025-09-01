Adana'da su borusu patladı, cadde göle döndü
Adana'da ASKİ'nin içme suyu borusunun patlaması sonucu ana cadde sular altında kaldı. Daha önce de su borusunun patladığını belirten vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2025 09:32, Son Güncelleme : 01 Eylül 2025 09:33
Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde geçtiğimiz gün Adana Büyükşehir Belediyesi iştiraki ASKİ'ye ait içme suyu borusu, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.
Patlamanın ardından cadde kısa sürede göle döndü. Caddede dükkanı bulunan vatandaşlar, ani su taşkını nedeniyle duruma tepki gösterdi.
ASKİ ekipleri, patlayan borunun onarılması ve suyun tahliyesi için çalışma başlattı.