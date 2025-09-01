ABD'de iki uçak havada çarpıştı
ABD'nin Colorado eyaletinde iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2025 09:45, Son Güncelleme : 01 Eylül 2025 09:55
NBC News'ün Morgan Bölgesi Şerif Ofisine dayandırdığı habere göre, aynı anda Fort Morgan Havalimanı'na inmeye çalışan iki küçük uçak havada çarpıştı.
İki uçakta da ikişer kişinin bulunduğunu kaydeden yetkililer, kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.
Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.