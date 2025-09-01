ABD'de iki uçak havada çarpıştı

İki uçakta da ikişer kişinin bulunduğunu kaydeden yetkililer, kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

NBC News'ün Morgan Bölgesi Şerif Ofisine dayandırdığı habere göre, aynı anda Fort Morgan Havalimanı'na inmeye çalışan iki küçük uçak havada çarpıştı.

