Balkondaki ceset, ekipleri harekete geçirdi
İstanbul Esenler'de bir binanın zemin katındaki balkonda erkek cesedi bulundu. Şahsın kimliği ve ölüm nedeni tespit edilecek.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2025 10:32, Son Güncelleme : 01 Eylül 2025 10:33
Esenler Kemer Mahallesi 905 Sokak'taki 4 katlı binanın zemin katındaki daireye ait balkonda hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLECEK
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kafasına darbe aldığı değerlendirilen erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında 50 yaşlarında olduğu düşünülen kişinin üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmadı.
İncelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.