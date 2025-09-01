Balkondaki ceset, ekipleri harekete geçirdi

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında 50 yaşlarında olduğu düşünülen kişinin üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmadı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kafasına darbe aldığı değerlendirilen erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Esenler Kemer Mahallesi 905 Sokak'taki 4 katlı binanın zemin katındaki daireye ait balkonda hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net