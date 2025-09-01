KYK yurtlarında kalan öğrencilere enflasyonun üzerinde zam yapıldı

TÜİK tarafından Temmuz ayında açıklanan verilere göre yıllık enflasyon yüzde 33,52 olmuştu.

Asgari ücret ile çalışanlar zam almadı

Memur ve memur emeklileri Temmuz'da yüzde 10,07 enflasyon farkı, yüzde 5 de toplu sözleşme zammı olmak üzere toplamda yüzde 15,57; SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,67 zam aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KYK yurtlarında kalan öğrencilere hiç bir parametreye dayanmayan bu zammı doğru değildir.

Bakanlığın zam oranını yeniden değerlendirmesinde fayda var.