Şimşek: Büyüme ve Dezenflasyon Programın Başarısını Gösteriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyüme rakamlarını ve dezenflasyon sürecini değerlendirdi. Programın başarısına dikkat çekti.

01 Eylül 2025 10:53
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan büyüme rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, 2025 yılı 2. çeyrek büyüme verileri ile ilgili yaptığı açıklamada, "İkinci çeyrekte takvim ve düşük baz etkilerinin de katkısıyla yıllık büyümedeki artışla birlikte dezenflasyonun sürmesi uyguladığımız programın başarısını net bir şekilde ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı. TÜİK tarafından açıklanan büyüme verileriyle birlikte milli gelir serilerinde "Uyumlaştırılmış Avrupa Revizyon Politikası" çerçevesinde revizyon yapıldığını belirten Şimşek, veri kaynaklarının iyileştirilmesi, hesaplama yöntemlerinin güncellenmesi ve kapsam değişiklikleri kaynaklı yapılan bu revizyonun serilerde köklü bir değişikliğe yol açmadığını vurguladı.

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte güçlü büyüdü

Büyüme Rakamları ve Ekonomik Gelişmeler

  • Türkiye ekonomisi, 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllık %4,8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çeyreklik %1,6 büyüdü.
  • İlk yarıda yıllık büyüme %3,6 olarak gerçekleşti.
  • Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1,5 trilyon dolara yaklaştı.

Dezenflasyon ve Sektörel Performans

Dezenflasyonun sürmesi, uygulanan programın başarısını ortaya koyuyor. Üretim tarafında, zirai dona bağlı olarak daralan tarım dışında tüm sektörlerde katma değer arttı. İmalat sanayi, son 12 çeyreğin en yüksek performansını sergiledi. Bu dönemde yüksek teknolojili üretimdeki yıllık %40'lık güçlü büyüme nitelik açısından da önemli bir gelişme olarak öne çıktı.

  • Tüketim ile yatırımın dengeli seyri devam etti.
  • İhracat, küresel zorluklara rağmen ikinci çeyrekte artış gösterdi.
  • Net dış talebin büyümeye katkısı negatif gerçekleşti.
  • Cari açığın milli gelire oranı ikinci çeyrek itibarıyla yıllık %1,3 ile sürdürülebilir seviyelerde kaldı.

Gelecek Dönem Beklentileri

Büyümenin kademeli olarak potansiyel seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Finansal koşulların daha elverişli hale gelmesi ve küresel ticarette belirsizliklerin azalmasıyla birlikte büyümenin kademeli olarak potansiyel seviyesine ulaşması bekleniyor. 2026-28 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program çok yakında kamuoyuyla paylaşılacak. Güçlü politika eşgüdümüyle fiyat istikrarı ve sürdürülebilir yüksek büyüme sağlanarak vatandaşların refahının artırılması hedefleniyor.

