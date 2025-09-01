İstanbul'da çöpte yanmış bebek cesedi bulundu: Anne gözaltına alındı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dün belediyenin temizlik personeli çöp konteynerı kenarında bebek cesedi bulmuştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

VÜCUDUNDA YANIK VE KESİKLER TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede vücudunda yanıklar ve kesikler olduğu görülen bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği anlaşılmış, cinsiyeti belirlenememişti.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Bebek, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Polisin başlattığı soruşturma kapsamında bebeğin annesi E.A. gözaltına alındı.