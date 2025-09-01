Bakan Tekin'den 'okul kıyafetleri' uyarısı

Bakan Tekin, Çankaya ilçesindeki Timur Ortaokulu'nda, "2025 Eylül Dönemi Mesleki Çalışma Programı" dolayısıyla Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı yayını üzerinden, 81 ildeki öğretmenlere hitap etti.

2025-2026 eğitim öğretim yılının, ülke, millet, öğrenciler ve eğitim ailesi için hayırlı olmasını dileyen Tekin, eğitim öğretim dönemine hazırlık sürecinde, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da bir genelge yayımladıklarını anımsattı.

Tekin, genelgelerin hazırlanması sürecinde gündeme getirmek istedikleri konuları öğretmenlerle istişare ettiklerini, yıl içinde yaptıkları toplantılardan edinilen notlar ışığında genelge yayımladıklarını belirtti.

"2025-2026 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler" genelgesi doğrultusunda orman yangınları konusuna ağırlık verileceğini dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Madem bunlar büyük oranda insan hatasından kaynaklanıyor, demek ki eğitim öğretim sistemlerimizde çocuklarımıza doğaya saygı duymasını, doğaya karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesini ve korumasını öğretmek durumundayız. Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortaklaşa, ormanlarla, doğa sevgisiyle ilgili gündem yapalım istedik. Yıl içerisinde bu konuda hem okullarımızda hem de başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili STK'larla, kamu kurumlarıyla ortaklaşa yeşil vatanımıza sahip çıkacak, çıkma gerekliliğini çocuklarımıza hatırlatacak etkinlikler yapacağız."

"Herkes sorumluluk sürecinden payına düşen hisseyi almalı"

Yusuf Tekin, genelgede aile kavramının korunması hususuna da geniş yer verildiğinin altını çizerek, "Bu yıl bildiğiniz gibi Aile Yılı olarak ilan edildi, biz de MEB olarak bu konuya odaklanalım istedik. Bu konuyu geçtiğimiz yılki genelgemizde de farklı bir boyutuyla gündemimize taşımıştık. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında da hem aile kavramının toplumsal yaşamımızdaki önemiyle ilgili hem de aile kavramının toplumun devamlılığı açısından yeri ve önemiyle ilgili vurgulara yer vermek istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de nüfus artış hızının düştüğüne dikkati çeken Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın uhdesinde yürüyen aileyle ilgili etkinliklere, önümüzdeki eğitim öğretim döneminde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte yer vereceğiz." açıklamasında bulundu.

Tekin, eğitim sisteminin ve öğrencilerin hem beklentiler ve değerler açısından, hem de akademik ve pedagojik anlamda başarılı olmasında ailelerin de sürece dahil olması koşulunun bulunduğunu dile getirerek, öğretmenlere gereğinden fazla sorumluluğun yüklenmemesi gerektiğine işaret etti.

Herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesinin önemini vurgulayan Tekin, "Herkes bu sorumluluk sürecinden kendi payına düşen hisseyi almalı. Eleştireceksek şöyle eleştirelim, 'Evet öğretmenimizin, okulların, Bakanlığın hatası var. Ama anne baba olarak benim de hatam var, ben de hatalarımı düzeltmeliyim' diye yaklaşmak durumundayız." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, ebeveynlere yol gösterecek bir dizi etkinlik başlattıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl hem sonbaharda hem de ilkbahardaki veli toplantılarında, okullarda velilerle paylaşmanız için dünyada yapılan uluslararası araştırmalardan, uluslararası örgütlerin bu konudaki raporlarından ve Türkiye'deki akademisyenlerin yaptığı çalışmalardan hareketle bir sunum hazırladık. Velilere sunulmak üzere okul yöneticilerimize gönderdik. Bu yıl da arkadaşlarımız hazırlıyorlar, ekim ayı sonu itibarıyla yapacağınız veya ekim ayı içerisinde yapacağınız veli toplantılarında yine aynı şekilde velileri sürecin içerisine nasıl dahil edebileceğinize dair sizlerle paylaşımlarda bulunacağız."

"Ebeveyn Okulu", "Ailemle Eğitim Yolculuğum" projeleri ile 130 milyon görüntülenme alan "Ailem" dizisi gibi çalışmalar yaptıklarını anımsatan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğretmen arkadaşlarımıza 'Yeni dönem için bu diziye senaryo önerisinde bulunabilir misiniz?' demiştik. Yıl içerisinde bize öğretmen arkadaşlarımızdan 10 bine yakın öneri gelmişti. Onu arkadaşlar değerlendirdiler ve bu yıl 13 bölüm, 22-23 dakikalık yeni bir diziyi EBA platformlarına yükleyeceğiz. Aynı zamanda dizi platformları da geçtiğimiz yıl almışlardı. Çok fazla izlenme alınca bu yıl da talep ettiler. Oralara da yüklenecek. O da şu an devam ediyor. Bu da bizim açımızdan aile yılı kapsamında önemli bir düzenlemeydi."

"Okullarda ihtiyaçtan fazla öğretmen bulunmasına sebep olmayacağız"

Tekin, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde online verilecek eğitimlerle yürütülecek olan "Kariyer Basamakları" sürecine değinerek, "Bu online eğitimleri sürekli hale getireceğiz ve yıl içerisinde süresiz olan ilgili hizmet süresini tamamlayan arkadaşlarımızın fırsat buldukça bu programlara dahil olacakları ve zamanını doldurduğunda da kariyer basamaklarında ilgili basamak için hemen sürecini yürüteceğimiz bir mekanizma oluşturduk." dedi.

Bütün öğretmenlerin eşit ve adil şekilde mazerete bağlı yer değiştirme yapabilmesi için daha önce örneği olmayan şekilde hem 2020 hem 2024 yazında, hem de bu yıl yer değişikliği takvimini işlettiklerini bildiren Tekin, şunları paylaştı:

"Öğretmen ihtiyacı olan okullarımız varken norm fazlası oluşturarak bazı okullarımızda ihtiyaçtan fazla öğretmen bulunmasına sebep olacak bir şey de yapmayacağız. Biz hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız ve hepimiz sorumluluklarımızı yerine getirmek durumundayız. Bakın 1-2 norm fazlası öğretmen, ihtiyaç fazlası öğretmen bulunması durumunda bütün öğretmen arkadaşlarımız, yani 1 milyon 100 bin arkadaşımızın tamamı zan altında kalıyor."

Yusuf Tekin, 2023'ten itibaren her yaz özellikle norm fazlası öğretmenlerin ihtiyaç olan okullara atamalarının yapılması için ısrarcı olduklarını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Okulunda norm fazlası olan öğretmen arkadaşımızın kendisine boş normu olan okullarımıza başvuru yapması istendiğinde hem norm fazlası hem de 'Ben başvurmayacağım' demesi çok doğru değil arkadaşlar. Bütün arkadaşlarımızı zor durumda bırakan uygulamalar. Biz bu konuda ısrarcıyız arkadaşlar. Her arkadaşımız işini yapsın. Hiçbir çocuk da öğretmensiz kalmasın."

"Okul kıyafetleri konusunda hassas davranmanızı istiyoruz"

Bakan Tekin, MEBİ uygulamasının YKS hazırlığındaki öğrenciler tarafından yoğun şekilde kullanıldığını, bu yıl da uygulamayı benzer şekilde temel eğitim bünyesinde başlatacaklarını bildirdi.

Lise son sınıf öğrencileri için "Hedef Temelli Destek Eğitimi" için de öğretmen ve öğrencilerden yoğun talep aldıklarını söyleyen Tekin, bu projeyi de hayata geçireceklerini vurguladı.

Tekin, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sanat ve sporla ilgili becerilerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesinin de üzerinde durulacağını dile getirerek, mesleki eğitim konusuna da önemle yaklaşmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Okul kıyafeti uygulamasına da değinen Tekin, şu bilgileri verdi:

"Hala bazı uygulamalarda, arma ya da baskılı okul kıyafetlerinin olduğunu, bundan dolayı velilere ilave külfetler geldiğini ve belirli yerlerin adresinin verildiğini görüyoruz. Bu yıl ilk uygulama olduğu için bu konuda belki biraz tolerans da yapabiliriz ama lütfen yıl içerisinde kıyafetlerin belirlenmesiyle ilgili yapacağınız toplantılarda, bu konuda biraz daha hassas olmanızı istiyorum. Biz velilerimize ilave bir külfet gelmesini istemiyoruz. Çocuklarımız arasında adaletsizlik ve eşitsizlik duygularını egemen kılacak veya çocuklarımızı bu tür bir algıya itecek uygulamaların olmasını istemiyoruz. Bu konuda hassas davranırsak mutlu oluruz.

Yusuf Tekin, öğretmen, idareci ve bütün görevlilere teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Hep beraber güzel işler yapacağız inşallah. Bir milyon yüz bin kişi aynı hedefe yöneldiğinde, yapamayacağımız, altından kalkamayacağımız hiçbir sorumluluk, hiçbir problem yok. Yeter ki biz beraber hareket edebilelim. Ben de bir dostunuz, bir arkadaşınız olarak bu beraberliği sağlamak için sürekli sizlerle bir arada bulunmaya çaba sarf ediyorum. Bunu içtenlikle yapmak istiyorum. Sadece Bakan olarak değil, bu ülkenin çocuklarında sorumluluk sahibi olan bir birey olarak, bir eğitimci olarak bunun sorumluluğunu taşıyorum."

Tekin'in konuşmasının ardından, 81 ildeki okullardan canlı yayına bağlanan bazı okul müdürleri ve öğretmenler söz aldı.



