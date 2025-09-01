Türkiye: Afganistan'daki depremde can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki depreme ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"Afganistan'ın Celalabad şehri yakınlarında dün gece meydana gelen depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyuyoruz" ifadesine yer verilen açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilenerek, Afganistan halkına başsağlığı dilekleri sunuldu.

Afganistan'daki deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu bildirmişti.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, düzenlediği basın toplantısında, dün gece meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde can kaybının 800'ü, yaralı sayısının ise 2500'ü geçtiğini duyurmuştu.